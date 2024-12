Oggi la riapertura di Notre Dame, arriva anche Musk. Ma il Papa non ci sarà

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la riapertura di Notre Dame de Paris. A cinque anni dal devastante incendio, la cattedrale-capolavoro dell’arte gotica sarà inaugurata alla presenza di capi di Stato e di governo: da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, passando per Donald Trump e Volodymyr Zelensky, saranno circa quaranta le autorità internazionali che parteciperanno all’evento parigino. Atteso anche miliardario americano e capo di Tesla e SpaceX Elon Musk. Una serata attesa da tempo ma rovinata dalle condizioni meteorologiche.

Sì, perché la cerimonia per la riapertura di Notre Dame avrebbe dovuto svolgersi in parte all’aperto, sul sagrato davanti alla cattedrale. Ma la pioggia e il vento hanno spinto l’organizzazione a tagliare questa parte dell’evento per il dispiacere di Emmanuel Macron, già alle prese con parecchi problemi di politica interna. Il capo dell’Eliseo terrà il suo discorso all’interno della struttura. Il concerto degli artisti, invece, è stato anticipato a ieri e registrato “in condizioni di diretta” riporta il Corriere. In totale, per proteggere l'evento saranno mobilitati 6.000 agenti di polizia e gendarmi, in un contesto di "altissimo livello di minaccia terroristica", secondo la questura.

Realizzata come progettata dall'architetto ottocentesco Eugene Viollet-Le-Duc, la ricostruzione di Notre Dame ha coinvolto 250 aziende e 2.000 artigiani, con un costo di quasi 700 milioni di euro, finanziati da 846 milioni di donazioni da tutto il mondo. La cerimonia inizierà alle 19.00 con l'apertura delle porte da parte dell'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich. Previsto il già citato intervento di Macron ma anche la lettura di un messaggio di Papa Francesco. Successivamente verrà proiettato un video che ripercorre gli eventi successivi all’incendio dell’aprile del 2019 – le cui cause non sono state determinate – con un omaggio ai grandi protagonisti della ricostruzione. La prima messa aperta al pubblico è in programma domenica alle 18.30: i posti sono già stati prenotati.

Un evento internazionale e non potrebbe essere altrimenti, considerando che la cattedrale di Notre Dame vantava oltre 12 milioni di visitatori l'anno, secondo monumento più visitato di Parigi, dopo la Tour Eiffel e prima del Louvre.

Nonché seconda chiesa più visitata d'Europa dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano. Al suo interno ci sarà anche un po’ di Italia: ilsarà tra le principali attrazioni del monumento parigino, un’opera firmata dai fratelli Sinno e da Biagio Roscigno.