Il nuovo autovelox non perdona: in pochi mesi ha fatto tantissime vittime, automobilisti infuriati

Nel Regno Unito gli automobilisti stanno insorgendo contro il nuovo autovelox che in pochi mesi ha già mietuto un numero spropositato di "vittime", assicurando un incasso record da 2,4 milioni di sterline in sanzioni - ossia circa 2.700.000 euro. Non è da molto che il dispositivo è stato installato, eppure i risultati sono stati a dir poco scioccanti. Nulla sfugge al freddo occhio della telecamera, che riesce a cogliere anche il minimo movimento.

Questo nuovo autovelox che sta terrorizzando gli automobilisti inglesi è stato ribattezzato "speed on green", ed è diverso dai suoi predecessori, perché dotato di una sensibilità maggiore. Non si limita a registrare le palesi violazioni del codice della strada (come chi passa col rosso), ma riesce anche ad accorgersi di una vettura che, allo scattare del verde, accelera troppo. A quanto pare è stato progettato proprio per questo: individuare ogni minima variazione di velocità. Pertanto, anche se è scattato il verde, se si supera l'incrocio con una velocità di poco superiore al limite, si rischia la multa. Questo grazie al sistema di telecamere HD e ai sensori di precisione. Il risultato è che gli automobilisti inglesi devono fare parecchia attenzione a quanto premono sul pedale dell'acceleratore.

La notizia del temibile "speed on green" ha fatto il giro del Regno Unito. L'autovelox in questione si trova in un'area con molto traffico, individuata nella cittadina di Sutton-in-Ashfield. Le autorità locali lo hanno installato meno di un anno fa e in pochi mesi è stata una vera e propria tragedia per gli automobilisti. Basti pensare che in pochi mesi ha registrato ben 24.000 infrazioni, raggiungendo l'incredibile media di 70 sanzioni al giorno. Non poche. A beneficiarne sono state le casse delle amministrazioni locali, che hanno avuto un guadagno di 2,4 milioni di sterline.

Gli automobilisti, però, non sono ovviamente contenti, e adesso sull'autovelox si è scatenato un'accesa polemica.

I cittadini stanno protestando con forza, perché il dispositivo non colpisce solo chi commette azioni stradali sconsiderate e pericolose, ma punisce severamente anche persone che hanno un comportamento esemplare al volante. Persone che vengono punite per una minima distrazione, una breve accelerata. Diverse associazioni si stanno già muovendo, e tutto fa pensare che sarà battaglia.