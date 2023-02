Orrore a Cadice, coppia trovata morta in casa: italiana una delle vittime

Un uomo di 65 anni di nazionalità italiana e una donna di 64 anni di nazionalità svizzera sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione sita nella località de La Línea de la Concepción (Cadice): entrambe le vittime presentano ferite da arma da fuoco.

A dare notizia dell'accaduto è la televisione pubblica spagnola Rtve, secondo la quale, anche se non risulta alcuna conferma ufficiale da parte delle forze dell'ordine, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella del femminicidio-suicidio. Stando a quanto riferito dalla Policìa Nacional all'agenzia di stampa iberica Efe e ad Europa Press, l'episodio si è verificato intorno alle ore 17:00 fra le pareti di una casa situata in Calle Narcisos, nel complesso residenziale La Alcaidesa. Sarebbe stato un privato cittadino a segnalare l'accaduto a Emergencias 112 Andalucía, che ha successivamente allertato le forze dell'ordine, come confermato dallo stesso servizio di soccorso.

Fonti della polizia hanno spiegato alle agenzie di stampa che il decesso di entrambe le vittime è stato provocato dalle gravi ferite causate dai proiettili esplosi da un'arma da fuoco. Per ora, notizia senza conferme ufficiali, si presuppone che sia stato l'uomo a sparare contro la 64enne, rivolgendo in un secondo momento contro di sé la medesima arma da fuoco. Non si escludono, comunque, altre piste.

Gli inquirenti si stanno occupando di effettuare i rilievi all'interno dell'abitazione e si attende ancora il responso del medico legale prima di provvedere a spostare le salme dal luogo della tragedia: oltra alla Policìa Nacional, in Calle Narcisos sono giunti gli uomini della Policìa Local e i servizi sanitari locali.

Il sindaco di La Línea, Juan Franco, ha così commentato l'episodio: "Siamo costernati per la notizia di due morti in un presunto caso di violenza di genere nel nostro comune. Aspettiamo conferme, perché l'inchiesta è aperta, ma tutto fa pensare a un caso di violenza di genere". "Siamo uniti nel dolore della famiglia" , ha aggiunto, annunciando che per la giornata di domani, mercoledì 1 febbraio, è stato convocata un'assemblea davanti al municipio per osservare un minuto di silenzio alle ore dodici in onore della presunta vittima di femminicidio.