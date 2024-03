Orrore in Germania: 19enne sardo uccide padre, madre e fratello

Articolo in aggiornamento

Orrore in Germania, dove un 19enne italiano, Giuseppe Congiu, ha ucciso a coltellate il padre, la madre, il fratello e ferito gravemente la sorella. Le vittime era tutte di origini sarde. L'omicida è stato arrestato dalla polizia tedesca con l'accusa di triplice omicidio e tentato omicidio. Il movente della mattanza è ancora sconosciuto.

L'omicidio

Il massacro familiare si è consumato attorno alle ore 21 di ieri sera, martedì 27 marzo, a Hohentengen, nel Baden-Wuerttemberg. Le vittime sono i genitori del 19enne, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, di 58 e 61 anni, e il fratello di 34 anni. Le vittime erano originarie di Silius e Ballao, nel Sud della Sardegna, e sognava di potersi trasferire stabilmente in Germania.

La sorella sopravvissuta

Stando a quanto riporta Bild.de, la sorella del killer è sopravvissuta alla strage. La giovane, gravemente ferita, è stata soccorsa con un elicottero e trasportata nel vicino ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per gli altri membri della famiglia, invece, non c'è stato nulla da fare.

Le tracce di sangue

Le indagini della polizia tedesca sono ancora all'inizio. La casa incriminata è stata isolata per consentire i rilievi e gli accertamenti tecnici del caso. Dall'esterno dell'abitazione sono visibili tracce di sangue sulla porta d'ingresso. Fonti qualificate hanno riferito al quotidiano tedesco che c'è molto sangue all'interno dell'abitazione.

Le liti in famiglia

Il 19enne, con doppio passaporto (italiano e tedesco) è stato subito fermato. Al momento un giudice istruttore ha emesso l'ordine di arresto con l'accusa di triplice omicidio e tentato omicidio. Il movente del delitto non è chiaro. Alcuni conoscenti della vittime, scrive it/news-sardegna/cagliari/famiglia-sarda-sterminata-in-germania-dolore-e-cordoglio-nel-gerrei-j9jdck0d" data-ga4-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">L'Unione Sarda, avrebbero parlato di numerosi litigi tra il ragazzo e i genitori per questioni legate alla droga.