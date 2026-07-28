Orrore in Francia, cinque corpi di neonati trovati in una scatola di cartone. Choc a Orange

Una scoperta sconvolgente ha scosso la città di Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse. Cinque corpi di neonati sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione di una coppia, poche ore dopo che la donna aveva dato alla luce un bambino. La magistratura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della vicenda e accertare le cause della morte dei piccoli.

Il ritrovamento dopo il parto della donna

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media francesi, la donna, nata nel 1994, ha partorito lunedì un bambino in buona salute in un ospedale di Orange. Mentre la moglie era ricoverata dopo il parto, il marito, rimasto nell’abitazione, avrebbe deciso di controllare alcuni scatoloni presenti in casa dopo un precedente litigio riguardante il contenuto di quelle scatole. All’interno di uno di essi avrebbe trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione di un neonato. L’uomo avrebbe quindi trasportato il corpo in ospedale. La struttura sanitaria ha immediatamente segnalato il caso all’autorità giudiziaria, facendo scattare l’intervento della polizia e la successiva perquisizione dell’abitazione.

I corpi nascosti in scatole di cartone

Durante la perquisizione gli investigatori hanno fatto un’ulteriore, drammatica scoperta. All’interno dell’abitazione sono stati trovati i resti di altri quattro neonati, nascosti in sacchi di plastica conservati dentro scatole di cartone. In totale i corpi rinvenuti sono cinque. Gli accertamenti dovranno ora stabilire quando siano morti i bambini e chiarire le circostanze dei decessi. Gli esami medico-legali saranno fondamentali per ricostruire la vicenda e verificare eventuali responsabilità. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibile presenza di ripetuti episodi di diniego di gravidanza. Sempre secondo Le Parisien, la donna avrebbe affrontato quello appena concluso come il terzo caso di gravidanza negata. Gli investigatori dovranno stabilire se questo elemento abbia avuto un ruolo nella vicenda e quale sia stato il contesto in cui sarebbero avvenuti i decessi.

La coppia aveva già due figli

La famiglia era già composta da altri due figli, di 8 e 12 anni, oltre al neonato nato nelle scorse ore e in buone condizioni di salute. La donna si trova ancora ricoverata in ospedale e, allo stato attuale delle indagini, non è stata posta in stato di fermo. Anche la Procura di Carpentras, competente per il caso, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’inchiesta.

L’indagine dovrà chiarire quando e come sono morti i neonati

Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali. Gli investigatori dovranno stabilire l’identità dei cinque neonati, verificare quando siano morti e accertare le cause dei decessi. Le autopsie e gli esami medico-legali saranno determinanti per ricostruire la cronologia degli eventi e comprendere se vi siano eventuali responsabilità penali. Al momento, infatti, le autorità francesi mantengono il massimo riserbo e nessuna ipotesi investigativa è stata ancora confermata ufficialmente.

Che cos’è il diniego di gravidanza

Si tratta di un fenomeno psicologico complesso che, secondo quanto riportato dai media francesi, potrebbe aver riguardato la donna coinvolta nel caso.Si verifica quando una donna non è consapevole di essere incinta oppure rifiuta inconsciamente di riconoscere la gravidanza, nonostante il feto si stia sviluppando normalmente. In alcuni casi la scoperta avviene soltanto nelle ultime settimane di gestazione o addirittura al momento del parto. Si tratta di una condizione rara, riconosciuta dalla comunità medica, che può manifestarsi anche in assenza di disturbi psichiatrici. Le cause possono essere molteplici e comprendono fattori psicologici, emotivi e sociali, motivo per cui ogni situazione viene valutata singolarmente dagli specialisti. Nel caso di Orange, sarà l’indagine a chiarire se il presunto diniego di gravidanza abbia avuto un ruolo nella vicenda e quale sia il contesto in cui sarebbero avvenuti i decessi dei neonati.