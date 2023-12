L'attacco del coccodrillo, orrore in Messico: uomo divorato in mare

Ascolta ora: "L'attacco del coccodrillo, orrore in Messico: uomo divorato in mare"

Ha fatto il giro del web il terribile video registrato da una donna in Messico in cui è possibile vedere l'attacco mortale di un coccodrillo nei confronti di un bagnante. L'autrice del filmato non si era resa subito conto di cosa avesse registrato la sua videocamera ed è ancora sotto choc per la sconcertante scoperta.

L'orrore in spiaggia

Stando a quanto riferito dalla stampa estara, il drammatico episodio si è verificato lo scorso 14 dicembre sulla spiaggia della località turistica Ixtapa Zihuatanejo (Messico), a Quieta Beach.

A riprendere in un video l'attacco mortale è stata Marlene Luviano, che giocava con la figlia piccola sul litorale. La donna aveva affidato la telecamera al padre, che aveva il compito di filmare lei e la bambina. Proprio nel corso della spensierata registrazione è stato immortalato l'orrore che stava avvenendo alle spalle di madre e figlia: un uomo in mare stava chiedendo aiuto, per poi scomparire in mezzo alle acque.

"Ci stavamo godendo la mattinata sulla spiaggia ed è stato allora che abbiamo sentito qualcosa nel mare ", ha spiegato la Luviano, come riportato dal New York Post. Al momento del recupero, l'uomo era già morto dissanguato – ha fatto sapere la donna. "Quando lo hanno tirato fuori dal mare, la ferita era già ben visibile. Ho notato che non usciva nemmeno più sangue" , ha dichiarato.

Muore un turista canadese

A perdere la vita il turista canadese di 76 anni Joseph "Jeff" Bynens. L'uomo stava nuotando in mare quando, intorno alle 9.15 del mattino, è stato aggredito da una creatura marina. Per lui, purtroppo, non c'è stato scampo. Le ferite ricevute si sono infatti rivelate letali e, malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, l'anziano è morto a causa di una grave emorragia.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'attacco a Bynens è seguito a una successiva aggressione di cui è stata vittima la 52enne di Los Angeles Valerie Haurowitz. La donna, salvata in tempo, è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata.

L'analisi batteriologica

Nella zona non sono frequenti gli attacchi di squali (l'ultimo soltanto 10 giorni prima, a Melaque, Jalisco). I morsi trovati sul corpo di Bynens hanno però fatto sospettare ai biologi marini che l'autore dell'attacco possa essere stato un coccodrillo. È atteso l'esito dell'analisi batteriologica sui campioni ricavati dai morsi per avere una risposta chiara.

Intanto la spiaggia di Quieta è stata chiusa, e sono state posizionate bandiere viola per segnalare la presenza di fauna marina pericolosa. L'intera zona è sorvolata da droni, nella speranza di rintracciare il pericoloso predatore.