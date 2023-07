Pace, sport e amicizia tra popoli: i panda di Chengdu ci accompagnano all'Universiade 2023

Bellezza, simpatia e dolcezza riunite in corpi rotondi e soffici. I panda giganti, animali simbolo del Wwf, vivono in Cina e in nessun altro luogo al mondo al di fuori dei loro ambienti naturali. Questi maxi peluche viventi, gli stessi che da sempre affascinano grandi e piccini di ogni angolo del pianeta, sono pronti ad abbracciare l'Europa. In particolare, in occasione della 31esima edizione dei Giochi Universitari Mondiali, in programma a Chengdu dal 28 luglio all'8 agosto, la mascotte dell'evento, il panda Rongbao, ha visitato alcuni Paesi europei nel corso di una campagna promozionale lanciata da China Media Group (Cmg) Europe.

Il tour del panda Rongbao in Europa

Chengdu non è una città come le altre. Situata nella provincia cinese del Sichuan, è considerata il luogo di nascita dei panda giganti, il tesoro nazionale della Cina. In questa Terra dell'abbondanza i visitatori possono visitare gli animali nel loro habitat naturale e conoscerli da molto vicino. A proposito: i cittadini europei quanto conoscono dei panda? Per scoprirlo, in questa puntata di ChinAround la redazione di Cmg ha intervistato alcune persone.

In Belgio, Polonia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Francia e Grecia, studenti universitari, turisti e appassionati di sport hanno partecipato ad un simpatico gioco dove erano chiamati ad indovinare il nome di vari sport attraverso la raffigurazione di panda giganti. O meglio: la mascotte dei Giochi Universitari di Chengdu, Rongbao, è stata mostrata agli intervistati sotto forma di icona intenta a praticare numerosi sport, gli stessi che saranno protagonisti dell'imminente Universiade.

Indovina lo sport

Molte persone non hanno avuto la minima difficoltà nel dare la risposta corretta. Altri hanno persino raccolto l'invito a imitare gli sport dei panda giganti, compresi alcuni movimenti acrobatici. Il copione del gioco era semplice: agli intervistati veniva mostrata una piccola icona rettangolare di colore azzurro. Su un lato, quello sotto i loro occhi, si poteva vedere il panda Rongbao intento a praticare uno sport; sul retro era invece descritto il nome dell'attività praticata dal simpatico animaletto. Tra l'altro, piccola pillola culturale, la realizzazione delle citate icone sportive si basa sull'antica abilità cinese di dipingere con acqua e inchiostro.

Una delle tappe ha toccato il Giardino dei Panda nella Pairi Daiza, in Belgio, un'attrazione per un flusso costante di turisti che scelgono di visitare questo luogo proprio per vedere i panda da vicino. Nella prima icona si poteva vedere Rongbao sferrare una specie di calcio volante tipico del wushu, poi praticare canottaggio insieme ad un "amico", cimentarsi nella ginnastica ritmica, nel fioretto, nel badminton e nel baket.

I Giochi Universitari di Chengdu

In attesa dell'inizio dei Giochi Universitari di Chengdu, molte delle persone intervistate hanno dichiarato di aver viaggiato in Cina e che la città di Chengdu li aveva impressionati. Non solo per via delle specialità culinarie locali, come l'hot pot e il Mapo Tofu, ma anche, appunto, per i panda, che continuano ad essere apprezzati e ammirati anche in Europa. Come ha spiegato il commesso del negozio di souvenir dello zoo in Belgio, il panda gigante è l'animale più popolare del parco: " Vedo moltissime persone acquistare oggetti dedicati ai panda: cappellini, magliette, tutto quello che è possibile ".



" Sono come dei piccoli ubriachi: mangiano, dormono e si rotolano ", ha detto una donna, mentre altre persone hanno raccontato di adorare i loro colori e il fatto che siano soffici e simbolo di pace. C'è poi chi ammira l'atteggiamento rilassato dei panda nei confronti della vita, tanto da considerare la “diplomazia dei panda" uno strumento capace di aiutare a costruire relazioni pacifiche tra le nazioni.

In ogni caso, dopo aver effettuato il tour in Europa, Rongbao vi aspetta a Chengdu, dove il prossimo 28 luglio si aprirà ufficialmente l'Universiade. Chi potrà visitare la Cina di persona sarà il benvenuto, mentre chi dovrà rimandare il viaggio ad altri periodi dell'anno potrà comunque guardare le gare dei Giochi sportivi grazie ai canali di China Media Group. A proposito di Rongbao, la mascotte prende ispirazione da un vero panda gigante di nome Zhima: ha appena festeggiato il suo sesto compleanno e, ovviamente, vive a Chengdu.