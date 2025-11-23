"Dopo il parto ho scoperto di avere un cancro terminale", il dramma della nipote di John F. Kennedy

Un nuovo dramma si è abbattuto sulla famiglia Kennedy. Tatiana Schlossberg, nipote di John Fitzgerald Kennedy, ha annunciato di avere un cancro terminale. La giornalista 35enne, figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg, ha parlato della propria malattia in un articolo pubblicato sul New Yorker lo scorso sabato.

A quanto pare la giovane è affetta da leucemia mieloide acuta, e il suo medico curante l'ha informata che le rimane meno di un anno di vita. L'incubo è cominciato nel maggio del 2024, quando è arrivata la diagnosi. Tatiana Schlossberg aveva da poco dato alla luce il suo secondo figlio. Da allora la donna sta seguendo un lungo percorso di cure. La 35enne ha criticato il cugino Robert F. Kennedy Jr., attaccando le sue politiche come Segretario della Salute e dei Servizi Umani. A suo dire, queste avrebbero avuto una certa influenza sulla sua esperienza con la malattia.

"Non credevo, non potevo credere che stessero parlando di me", ha confessato la Schlossberg nel pezzo da lei scritto per il New Yorker. "Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina, incinta di nove mesi. Non ero malata. Non mi sentivo male. Ero anzi una delle persone più sane che conoscessi" , ha aggiunto. Poi, l'attacco al cugino: "Mentre trascorrevo sempre più tempo sotto le cure di medici, infermieri e ricercatori impegnati a migliorare la vita degli altri, ho visto Bobby tagliare quasi mezzo miliardo di dollari per la ricerca sui vaccini a mRNA, una tecnologia che potrebbe essere utilizzata contro alcuni tipi di cancro" . E, ancora: "Improvvisamente, il sistema sanitario su cui facevo affidamento si è sentito teso, traballante" . Nel suo articolo, Tatiana Schlossberg ha poi accusato Kennedy di aver tolto miliardi di finanziamenti dai National Institutes of Health, sponsor mondiale della ricerca medica.