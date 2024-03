Passeggero tenta suicidio in volo: aereo costretto all'atterraggio d'emergenza

Insospettiti dalla sua sosta eccessiva nel bagno dell'aeromobile, i membri del personale di bordo di un aereo in viaggio dalla Thailandia al Regno Unito hanno fatto una raccapricciante scoperta, trovando un passeggero in condizioni disperate dopo che aveva tentato di compiere un suicidio.

L'episodio, stando a quanto riportato dalle autorità e poi confermato anche dalla stessa compagnia aerea EVA Air, si è verificato nella giornata dello scorso venerdì 15 marzo, anche la notizia ha iniziato a circolare solo nelle ultime ore. A bordo del volo EVA Air BR67 in viaggio da Bangkok verso Londra erano da poco iniziate le fasi che in genere precedono la discesa del velivolo verso terra. Le hostess e gli stewards stavano effettuando gli ultimi controlli, quando si sono resi conto della mancanza di un passeggero. L'uomo, di cui per ovvi motivi non sono state rese note le generalità, si era alzato dal proprio posto per recarsi in bagno, ma ormai da quel momento era trascorso troppo tempo per non pensare che ci potesse essere qualche problema.

Dopo essere riusciti in qualche modo a forzare l'apertura della porta del bagno, i membri dell'equipaggio del Boeing 777-300 ER hanno effettuato una raccapricciante scoperta, trovando il passeggero mancante, un individuo di sesso maschile, privo di sensi e in condizioni disperate a causa di gravi ferite che si era evidentemente autoinflitto in un tentativo di suicidio.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme anche in cabina, coi piloti costretti a richiedere l'autorizzazione per effettuare un atterraggio prioritario. Gli assistenti di volo, coadiuvati da un medico, hanno prestato i primi soccorsi all'aspirante suicida, mentre il volo EVA Air Bangkok-Londra, una volta ottenuto il via libera dalla torre di controllo, ha concluso l'atterraggio di emergenza, venendo immediatamente raggiunto in pista da un'ambulanza. Il personale medico intervenuto sul posto ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato d'urgenza in ospedale.

Da FlightAware risulta che l'aereo è atterrato a Heathrow alle 19:03 ora locale, ovvero 17 minuti prima del previsto. "Durante la discesa del volo di EVA Air n. BR67 da Bangkok a Londra Heathrow il 15 marzo, un passeggero è stato trovato in uno dei bagni, dove si sospettava avesse tentato il suicidio" , ha dichiarato EVA Air. "Col supporto degli assistenti di volo di EVA Air e di un passeggero qualificato dal punto di vista medico a bordo, al passeggero interessato è stato immediatamente prestato il primo soccorso" , ha aggiunto.

"All'arrivo del volo a Londra alle 19:03, il passeggero è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure da parte del personale medico, e la questione è stata trasmessa alla polizia per un'indagine successiva"

, ha concluso la compagnia.