Paura in Francia, studente di 14 anni apre il fuoco in una scuola: feriti preside e insegnante. Era vittima di bullismo

La violenza armata si affaccia prepotente nelle scuole di tutta Europa. Questa mattina, momenti di terrore ad Aubagne, cittadina francese nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, a pochi chilometri da Marsiglia.

Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco all’interno del collège Joseph-Lakanal, ferendo il preside e un’insegnante. Secondo quanto riferisce la stampa francese, citando fonti di polizia, l’adolescente si sarebbe introdotto nell’istituto armato di un fucile da caccia calibro 12, esplodendo diversi colpi. Il ragazzo, che risulta frequentare la stessa scuola, è stato rapidamente disarmato e bloccato dalle forze dell’ordine.

Il dirigente scolastico e la docente sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario. Secondo le prime informazioni, entrambi avrebbero riportato ferite non gravi e non sono attualmente in pericolo di vita.

Vittima di bullismo

Secondo Giovanni Schipani, assessore alla sicurezza del sindaco di Aubagne, l’autore degli spari sarebbe un alunno di terza media. A suo dire, il ragazzo sarebbe vittima di bullismo. La procura di Marsiglia ha confermato il fermo del giovane, ma restano ancora da chiarire con certezza le circostanze dell’aggressione, il movente e la provenienza dell’arma.

Gli studenti dell’istituto, dopo essere stati trattenuti per un certo tempo nel cortile, sono stati gradualmente evacuati.

Le tensioni in Francia

Il primo ministro ha disposto l’invio sul posto del ministro dell’Interno Laurent Nuñez e del ministro dell’Istruzione Édouard Geffray. La Francia è attraversata in questi giorni da fortissime tensioni per il sistema scolastico francese, con proteste studentesche, blocchi degli istituti e scontri con le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, tuttavia, non emergerebbero collegamenti tra l’aggressione di questa mattina e il movimento di protesta che sta interessando i licei francesi.