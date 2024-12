Pista ghiacciata e vento: così il Boeing ha rischiato di finire in mare in Norvegia

Aereo Norwegian fuori pista a Molde

Ascolta ora 00:00 00:00

Disavventura per un volo Norwegian partito dall'aeroporto di Oslo Gardermoen, nei pressi della Capitale, e diretto a Molde, a nord della Norvegia. Un Boeing 737-800 non è riuscito a fermarsi entro la lunghezza della pista e ha rischiato di finire in mare. Il pilota è riuscito ad arrestare la corsa dell'aereo appena pochi metri prima che il velivolo finisse in acqua con tutti i 165 passeggeri a bordo, a cui si devono aggiungere i 6 membri dell'equipaggio. Nel momento in cui l'aereo stava atterrando, presso l'aeroporto norvegese stava iniziando a nevicare. Il pilota ha riferito che la possibile causa del mancato incidente potrebbe essere proprio l'asfalto reso liscio dalle condizioni climatiche, oltre a una raffica di vento che spirava in quel momento sulla pista.

I passeggeri sono stati evacuati dall'aereo con gli scivoli e non si registrano feriti né tra i passeggeri e nemmeno tra il personale di bordo. Alcuni testimoni hanno riferito che l'aereo andava a forte velocità sulla pista invece di rallentare, il che corrobora la tesi dell'asfalto ghiacciato, che non avrebbe permesso all'aereo di frenare. Saranno condotte delle indagini per stabilire quale sia stata l'esatta causa del problema e per trovare eventuali soluzioni che impediscano simili incidenti in futuro. " C'era un po' di neve mentre atterravamo, ma sembrava che la visibilità fosse buona. Quando siamo andati giù per atterrare, ho notato che abbiamo toccato terra un po' in avanti. Poi è iniziata la frenata, i motori hanno emesso un po' di fumo, e l'aereo ha sbandato leggermente di lato ", ha raccontato un passeggero ai media locali.

" Ma non c'è stato alcun tipo di panico. Si è creata un po' di tensione quando ci hanno detto di evacuare d'emergenza, di lasciare i bagagli e di uscire dall'aereo il più velocemente possibile ", ha aggiunto. Il che significa che i passeggeri in fase di atterraggio non si sono accorti di niente se non di quella anomalia in fase di toccata.

Quello di Molde è un piccolo scalo che serve principalmente voli interni ma è frequentato soprattutto da di chi si sposta per lavoro, viste le distanze nel Paese. Comprensibile, quindi, che la mancanza di certezza sulle tempistiche di riapertura possa provocare disagi a chi ha in programma una partenza per domani.