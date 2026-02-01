Rapina in pieno giorno a Richmond: il video choc

Londra ormai è una città fuori controllo. Le testimonianze sulla situazione sono tante e affollano la rete. L'ultima fa capire come non solo le periferie, ma anche i quartieri più centrali, più "posh" della capitale britannica siano ormai prede della delinquenza. In un video diffuso sui social, si vedono due rapinatori che, a volto coperto e in pieno giorno, attorno alle 10:30 del mattino, prendono a martellate la finestra di una gioielleria, la divellono e iniziano a rubare la merce.

I dipendenti del negozio cercano di difendere i beni, ma possono fare ben poco per fermarli. E tutto questo, sotto gli occhi dei passanti e di tutte le persone che si trovavano negli altri negozi o nei bar della via dove si è verificato il fatto.

A colpire è il completo senso di impunità che provano questi soggetti, alimentato anche dalle politiche di un governo laburista debole e più concentrato ad arrestare la gente per dei tweet o combattere il dissenso politico sfiorando il limite della censura, che a cercare di risolvere il problema di una criminalità in crescita, figlia di comportamenti lassisti in fatto di sicurezza e di anni di immigrazione incontrollata.