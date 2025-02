"Richieste angoscianti". Lo chef della tv accusato di molestie: cosa è successo

ITV News

È considerato lo chef italiano più amato d’Inghilterra, famoso tra cooking show e programmi mattutini, fino alla serie di successo internazionale “Gordon, Gino & Fred’s Road Trip” con Gordon Ramsay e Fred Sirieix. Sui social, inoltre, sono virali le sue gag sulla tradizione tricolore. Ma ora Gino D’Acampo deve fare i conti con pesanti addebiti. Il cuoco originario di Torre del Greco è stato accusato di molestie sessuali e comportamenti aggressivi nei confronti delle donne.

L’inchiesta firmata ITV News parla di “comportamenti inappropriati e intimidatori sul set dei suoi programmi”, con tanto di battute e gesti a sfondo sessuale. Il comportamento di Gino D’Acampo è stato descritto come “inaccettabile” e “angosciante” da parte delle donne che hanno mosso le accuse. I toni sopra le righe e i costanti doppi sensi a sfondo sessuale sono stati tollerati per gli alti ascolti dei programmi, ma avrebbero avuto delle ripercussioni terminate le registrazioni. Ma non solo. Secondo quanto ricostruito, le case di produzione degli show sarebbero state a conoscenza di tutto, ma avrebbero preferito insabbiare.

“Mi ha detto che gli sarebbe piaciuto fare sesso contro il bancone della cucina”: queste le parole che avrebbe proferito il quarantanovenne a una donna durante un servizio fotografico e soprattutto davanti al resto della troupe, che avrebbe riso di gusto. “Mi sono sentita umiliata” la denuncia della presunta vittima. Un’altra testimone ha invece raccontato che, durante delle riprese in esterna, Gino D’Acampo avrebbe aperto la porta di casa sua in boxer: “Mi sono sentita disgustata”.

In una dichiarazione a ITV News, Gino D’Acampo ha “fermamente negato” le accuse, definite “profondamente sconvolgenti”. “Non è nella mia natura” ha spiegato lo chef del piccolo schermo: “Mi è stato riferito da ITV News che sono state mosse accuse su di me per comportamento inappropriato, alcune risalenti a oltre 10 anni fa. Non sono mai stato informato di queste questioni in precedenza [...] Non farei nulla che possa turbare o angosciare qualcuno. Non riconosco la versione dei fatti che viene presentata.