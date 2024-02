Urla e schiaffi: rissa sul volo Ryanair. Fermate tre persone. Il video

Un vero e proprio inferno durato ore, quello descritto dai passeggeri di un volo Ryanair decollato da Edimburgo lo scorso lunedì 19 febbraio e diretto a Tenerife, a causa del caos scatenato da tre giovani evidentemente ubriachi, che hanno dato vita a una lite fatta di urla, insulti e schiaffi.

Non si sa bene cosa abbia innescato l'alterco tra i tre protagonisti in negativo della vicenda i quali, stando a quanto riferito da più di qualche testimone, avrebbero bevuto degli alcolici poco prima della partenza. A un certo punto, il gruppetto di facinorosi, che si trovavano seduti nella parte anteriore del velivolo, si sarebbe alzato dal proprio posto iniziando a fare in su e in giù per il corridorio dell'aeromobile dopo l'esplosione di un litigio tra una ragazza e il suo fidanzato.

Infastidito dal comportamento della giovane, il fratello del compagno avrebbe alzato la voce contro di lei, scatenando una reazione ancora più furiosa da parte della stessa ragazza. A questo punto si è inserito anche il terzo membro del gruppetto e da lì si sarebbe originata una zuffa sedata con grande fatica dal personale di bordo, che ha tentato in ogni modo di far tornare al loro posto i facinorosi. Inutile ogni tentativo da parte degli altri passeggeri di chiedere ai giovani di farla finita: ci ha provato un'anziano, che è stato prontamente circondato e minacciato dai teppisti.

"La ragazza bionda ha dato il via alla sceneggiata, iniziando a minacciare i passeggeri che chiedevano loro di smettere di imprecare" , racconta una testimone. "Ha detto che avrebbe ucciso tutti una volta atterrati a Tenerife, lamentandosi del fatto che nessuno poteva permettersi di dirle cosa fare e cosa no" . "Penso che il fratello del suo ragazzo le abbia detto di stare zitta e il minuto dopo lei è impazzita e hanno iniziato a litigare" , prosegue la passeggera, "poi è intervenuto il suo ragazzo e ha picchiato suo fratello. Dopo li hanno fatti sedere in posti separati e ben distanti".

Una volta che l'aeromobile di Ryanair ha toccato terra, a bordo è salita la polizia locale, contattata dal personale esasperato per quanto accaduto durante il volo: i tre responsabili sono stati fatti scendere dal velivolo e quindi presi in custodia dagli agenti. "Tuttavia, non appena è arrivata la polizia, la ragazza si è calmata e ha iniziato a comportarsi come una vittima che non aveva fatto nulla di male" , spiega ancora la donna. "C'erano passeggeri di tutte le nazionalità sul volo ed eravamo mortificati: sono persone come queste che danno alla Scozia una cattiva reputazione".