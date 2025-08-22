Giallo in Francia: quattro cadaveri trovati nella Senna. Fermati due algerini

Un mistero sconvolge la Francia. Le autorità transalpine hanno ritrovato quattro cadaveri nella Senna, nei pressi di Choisy-le-Roy. In base alle prime informazioni disponibili, sono stati arrestati due uomini. Uno dei due è un senzatetto irregolare che viveva in un'occupazione abusiva. Secondo Bfmtv, sono state rinvenute sue tracce su due dei quattro recuperati. L’identità dell’altro fermato resta poco chiara, ma entrambi dovrebbero essere di nazionalità algerina.

Gli interrogatori sono in corso nella sede di Rue du Bastion a Parigi, nel 17° arrondissement. Secondo Le Parisien, due corpi sono stati identificati e presenterebbero evidenti segni di violenza. Per quanto riguarda gli altri due cadaveri, al momento è complicato sbilanciarsi a causa dello stato di decomposizione, che renderà il loro esame particolarmente complesso.

L’allarme è stato lanciato lo scorso 13 agosto da un passeggero del treno RER C, la cui linea costeggia la Senna. L’uomo aveva notato un corpo che galleggiava. All’arrivo della polizia, sono stati individuati quattro cadaveri, tra i 20 e i 40 anni. In particolare, un cadavere presentava segni di strangolamento. L’ipotesi di morte accidentale è stata subito accantonata, anche se resta ancora da individuare il movente dei quattro delitti.

Il sindaco di Choisy-le-Roy ha posto l’accento sull’aumento di senzatetto nella zona nei pressi della zona, in particolare in seguito allo sgombero di alcuni accampamenti a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Tra le piste battute anche quella di natura sessuale: il parco è conosciuto come punto di incontri clandestini tra omosessuali. Inoltre, una delle vittime identificate – un uomo sulla quarantina di Creteil – era gay.

Il presunto (o i presunti) killer avrebbero potuto incontrare le prede, avere un incontro sessuale per poi ucciderle, sbarazzandosi dei corpi gettandoli nella Senna. Ma per il momento si tratta di un’ipotesi senza conferme, così come quella dell’esistenza di un serial killer che agisce nelle zone più emarginate della città.