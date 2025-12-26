Louis ruba la scena a William e Kate a Natale: e il video del principino diventa virale

Il principe Louis ha ancora una volta rubato la scena a papà William e mamma Kate con un gesto spontaneo che ha immediatamente suscitato l'ilarità dei numerosi sudditi giunti a Sandringham per vedere i membri della Royal Family nel giorno di Natale.

L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 25 dicembre, giorno in cui i reali si riuniscono per assistere alla tradizionale messa cantata con cui culminano le celebrazioni natalizie presso la St Mary Magdalene Church all'interno della tenuta privata di Re Carlo III a Sandringham, nel Norfolk. Centinaia di persone, come accade ogni anno, si sono radunate nei pressi dell'edificio religioso per ammirare i sovrani, i quali, dopo la conclusione della funzione religiosa, si sono intrattenuti per scambiare qualche chiacchiera e porgere i loro auguri ai sudditi prima del rientro a Sandringham House.

Tanti hanno voluto fare un regalo, soprattutto ai principini, che non hanno esitato a intrattenersi per scattare qualche foto, non lesinando sorrisi e strette di mano. Se da un lato, tuttavia, il principe George, di 12 anni, e la principessa Charlotte, di 10 anni, hanno mantenuto un contegno più maturo, camminando al fianco di William e Kate, dall'altro ad attirare l'attenzione di tutti è stato per l'ennesima volta il principino Louis, 7 anni, terzogenito dei principi di Galles.

La scena, immortalata in un video diventato in breve virale sui social media, è quella che vede Louis fiondarsi su un enorme cioccolato della Lindt che il padre teneva in mano per poi stringerlo a sé e non lasciarlo più per nessun motivo. In realtà il Lindor gigante era stato sì consegnato a William da un suddito, ma non era destinato a lui: nonappena il principino ha sentito pronunciare la frase “Questo è per Louis”, non è riuscito a trattenere la grande eccitazione per il graditissimo dono, e se n'è immediatamente impossessato.