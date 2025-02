Ryanair, una borraccia a bordo e l'addebito di 60 euro: "Solo un bagaglio", ma esplode la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul web è di diventata virale, scatenando un mare di polemiche, la vicenda di una passeggera costretta a pagare un surplus di 60 euro per poter imbarcare sul volo Ryanair una borraccia da 750 ml. Protagonista dell'episodio, riportato dal Mirror, è Ruby Flanagan, rimasta a dir poco perplessa per lo zelante atteggiamento dei dipendenti della compagnia aerea al momento delle operazioni d'imbarco per il volo da Dublino a Londra Stansted.

La ragazza è giunta al gate con la sua borraccia legata al corpo e uno zaino in spalla: nessun problema per il bagaglio a mano, dato che rientrava perfettamente nelle misure limite previste dalla prenotazione del titolo di viaggio. I dipendenti di Ryanair, tuttavia, avrebbero chiesto a quel punto alla passeggera di riporre la borraccia all'interno dello zaino, così che risultasse a tutti gli effetti un unico bagaglio da imbarcare.

Ruby Flanagan, stupita dalla richiesta, ha quindi collocato il contenitore nello zaino, che a causa di ciò aveva una protuberanza delle dimensioni sufficienti a impedire che il bagaglio a mano potesse entrare nel misuratore posto come di consueto accanto al gate dei voli gestiti dalla compagnia aerea irlandese. A quel punto il personale di terra avrebbe riferito alla passeggera che ormai, viste le misure eccedenti, avrebbe potuto imbarcare tutto a bordo del velivolo solo pagando una tariffa extra.

Quando la ragazza ha domandato il motivo per cui non le era consentito trasportare la borraccia addosso, e quindi al di fuori dello zaino, le è stato risposto che in quel modo il recipiente sarebbe stato considerato "un secondo bagaglio", con tutte le conseguenze del caso. Inutile per lei spiegare che sul volo di andata per Dublino le sarebbe stato consentito di portare la borraccia addosso e separatamente rispetto al bagaglio a mano: "Mi sono avvicinata al banco e ho pagato 50 sterline (60 euro), non ho avuto alternative".

L'addebito extra

Secondo le regole di Ryanair "ogni passeggero può portare con sé sull'aereo un piccolo bagaglio a mano (fino a 40 cm x 20 cm x 25 cm) che deve entrare sotto il sedile di fronte e può essere solo una borsa a mano, una borsa per computer portatile o uno zaino" . Una volta al gate, il personale di terra può chiedere ai passeggeri di inserire il bagaglio nel misuratore per verificarne le dimensioni. "Se il tuo piccolo bagaglio non entra nei misuratori di bagagli, che sono posizionati a ogni gate di imbarco, etichetteremo il tuo bagaglio e lo metteremo nella stiva dell'aereo, previo pagamento di una tariffa per i bagagli al gate" , aggiunge la compagnia aerea.

Nel caso in esame è quindi probabile che la borraccia sia stata considerata come un articolo aggiuntivo: a quel punto i passeggeri possono acquistare l'opzione "priorità e due bagagli a mano" per imbarcare un bagaglio da 10 kg, che misura fino a 55 cm x 40 cm x 20 cm e può essere riposto nelle cappelliere, nonché un bagaglio da riporre sotto il sedile. Quest'opzione è molto meno costosa se effettuata al momento della prenotazione (da 6 a 36 sterline) e non in aeroporto (da 20 a 60 sterline).

"Questa passeggera ha prenotato un biglietto con tariffa base per il volo da Dublino a Stansted che le consentiva di portare a bordo un piccolo bagaglio personale" , ha dichiarato Ryanair. "Ha tentato di imbarcarsi con un bagaglio a mano aggiuntivo e, poiché non rientrava nelle misure consentito, le è stato correttamente richiesto di pagare una tariffa standard per il bagaglio al gate (€ 60)" .

"Ho sentito parlare di alcune tariffe assurde di Ryanair nel corso della mia vita, ma questa è la peggiore in assoluto! Posso solo sperare per il bene della compagnia aerea che questo sia un esempio di un membro dello staff troppo zelante che si è lasciato trasportare. Perché altrimenti, ci sarà una corsa improvvisa per un altro vettore!".

Tutto a posto per la compagnia aerea, dunque, meno per il giornalista esperto di diritti dei consumatori Martyn James: