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Cronaca internazionale |Cosa è successo

"Sai cosa fare": il salto nel vuoto dell'istruttore e l'atterraggio d'emergenza di un'allieva di 22 anni

Il gesto estremo di Leandro Andrés Bertazzo mentre era in volo con un'allieva in Argentina. Ecco cosa è successo

"Sai cosa fare": il salto nel vuoto dell'istruttore e l'atterraggio d'emergenza di un'allieva di 22 anni
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Una storia incredibilmente dolorosa quella che arriva dall'Argentina, dove un uomo di 42 anni ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dall'aereo che stava pilotando. Il velivolo è rimasto ai soli comandi della giovane allieva di 22 anni che, nonostante l'orrore e la paura di quei momenti, è riuscita a riportare il mezzo a terra.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato a Córdoba nella serata di sabato 4 luglio. L'istruttore di volo Leandro Andrés Bertazzo era decollato dell'aerodromo Coronel Olmedo insieme a un'allieva di 22 anni, in possesso di licenza ma con ore di volo da completare. I due erano a bordo di un aereo Cessna 150G.

Secondo il racconto della giovane, a un certo punto Bertazzo le avrebbe detto di mantenere la rotta prevista, per poi aggiungere: "Sai cosa devi fare". A questo punto, dopo essersi tolto le cuffie e messo via il cellulare, si sarebbe slacciato la cintura di sicurezza e avrebbe aperto il portellone, lasciandosi cadere nel vuoto. Avrebbe fatto tutto da solo, con il chiaro intento di uccidersi. Rimasta da sola a pilotare l'aereo, la 22enne è riuscita a mantenere il sangue freddo e, grazie alle indicazioni del personale da terra, è riuscita ad atterrare, senza riportare alcun genere di danno.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Le autorità ritengono che si sia trattato di suicidio, tuttavia stanno comunque controllando l'aereo. In particolare, si sta cercando di capire se il portellone del velivolo fosse o meno perfettamente funzionante.

Eduardo Álvarez, direttore della compagnia per cui lavorava Bertazzo, ha riferito di aver parlato con il padre del 42enne e di aver saputo che l'uomo stava attraversando un periodo difficile. Pare si fosse addirittura rivolto a una clinica psichiatrica. Bertazzo era celibe e non aveva figli. Aveva lavorato come pilota commerciale, ma di recente aveva presentato domanda per passare in una compagnia privata.

I suoi colleghi sono sconvolti. Nessuno si aspettava un gesto del genere da parte sua.

Tutti lo descrivono come un pilota professionale, qualificato e sempre di buon umore. Era un pilota di linea (ATP), licenza rilasciata dalla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, uno dei massimi livelli raggiungibili.

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