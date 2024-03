"Sei bianco? Non puoi competere per la borsa di studio": il delirio woke dei Chicago Bears

L’ideologia woke rappresenta uno dei principali mali del nostro tempo, ma c’è continua a fare finta di niente. L’ultimo clamoroso episodio legato alla religione dei risvegliati coinvolge i Chicago Bears, tra le squadre di football americano più conosciute al mondo. Ebbene, la società è stata citata in giudizio da uno studente di giurisprudenza di carnagione bianca, Jonathan Bresser. Il motivo? La sua candidatura per una borsa di studio è stata rifiutata perché riservata alle minoranze e alle donne.

Bresser ha denunciato i Chicago Bears per “discriminazione intenzionale di razza e di sesso” . Il giovane, matricola alla DePaul University di Chicago, rispettava tutti i requisiti per entrare a fare parte del team “legal diversity scholar”, ma è stato penalizzato da un fattore: il colore della sua pelle. La posizione è riservata esclusivamente a chi “è di colore /o donna” . Immaginate cosa sarebbe successo in caso di posizione aperta solo per uomini di carnagione bianca: dibattiti internazionali, richieste di esecuzioni in pubblica piazza, manifestazioni nelle capitali occidentali.

Il classico esempio di razzismo al contrario. Secondo quanto affermato nella causa, lo studente è “stato trattato in modo diverso rispetto ai candidati non caucasici” e ha subito “un'umiliazione, disagio emotivo e una perdita di salario” . Come evidenziato dal Daily Mail, Bresser ha chiesto un processo con giuria, un risarcimento, il pagamento delle spese legali e che i Chicago Bears cambino la politica di reclutamento.

L’ennesimo esempio dei danni della furia iper-progressista, incarnata fedelmente dalla cosiddetta DEI , ossia diversity, equità and inclusion. Lo zenit della religione woke. I grandi sostenitori di questa politica non hanno dubbi: solo in questo modo possono emergere neri, mulatti, donne e esponenti della comunità queer nel mondo del lavoro, dell’università e dello sport. Gli esiti di questa strategia sono disastrosi, basti pensare alla discriminazione nei confronti degli uomini bianchi e eterosessuali.