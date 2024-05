Senza documenti, accoltella i passanti in Svizzera: diversi feriti a Zofingen

Violenta aggressione in Svizzera, nel Cantone di Argovia (Aargau) nel nord del Paese. A Zofingen, un uomo " dalla pelle scura ", come è stato definito da un testimone, ha accoltellato diverse persone nei pressi della stazione ferroviaria locale. Il quotidiano "20 Minuten" parla di sei persone ferite e di almeno due che versano in gravi condizioni. L'identità dell'uomo non è stata ancora diramata dalla polizia, in quanto, spiegano fonti investigative al quotidiano elvetico, " non aveva con sé documenti d'identità ". L'unico elemento che le autorità sono riuscite a riferire, oltre al colore della pelle, è una vaga indicazione dell'età, in base alla quale hanno dichiarato che " non è uno studente ". Quindi, si potrebbe ipotizzare che sia uno uomo di origine straniera, non svizzera, di età superiore ai 30 anni. La polizia non esclude alcuna pista, né quella dello squilibrato e nemmeno quella del terrorismo.

Per il resto tutto è avvolto nel mistero e la polizia di Argovia mantiene il più stretto riserbo sulle indagini ancora in via di sviluppo. La prima segnalazione alla polizia è arrivata attorno alle 16, quando alcuni passanti hanno denunciato la presenza di un uomo armato nei pressi della stazione. In un comunicato diramato nel pomeriggio, la polizia riferisce di un " singolo uomo " che ha attaccato " indiscriminatamente " i passanti con un coltello, ferendoli. Subito dopo è scappato e durante la fuga ha continuato a colpire i passanti a caso, probabilmente per coprirsi la ritirata. Non appena è stato lanciato l'allarme la polizia è uscita con imponenti contingenti, compresi agenti in tenuta d'assalto e un elicottero ma, nel frattempo, l'uomo aveva trovato rifugio in un palazzo, che è stato fatto evacuare dagli agenti.

La polizia sta ancora ricostruendo i fatti e non è chiaro se l'uomo abbia colpito anche nel cortile di una scuola, come inizialmente era stato riferito. " Ho sentito un grido davanti al mio negozio e poi ho visto un dipendente di Werkhof (un ristorante, ndr) che era in una rissa con un uomo dalla pelle scura ", ha detto un testimone, titolare di un negozio lungo la strada. È stato poi riferito che l'uomo che ha affrontato l'assalitore è stato ferito al collo e alla testa ma non sono note le sue condizioni. È stato curato da un'infermiera che casualmente si trovava sul posto. Dopo alcune ore di trattativa, circa 2, la polizia è riuscita ad arrestare l'uomo, che è stato ritrovato ferito, probabilmente per un'azione autolesionistica. La stampa locale riferisce che tra le vittime dell'uomo ci sarebbe anche una donna incinta.

Per tutta la durata dell'operazione, la polizia ha chiesto agli abitanti di rimanere all'interno e di non aprire a nessuno.