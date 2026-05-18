Sparatoria in un centro islamico di San Diego: morti e diversi feriti. Suicidi i due assalitori

Momenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Il bilancio provvisorio, riportato dalla radio di Abc, è di almeno due morti e diversi feriti oltre ai due assalitori, che si sarebbero tolti la vita. Tra le vittime, secondo quando riportato dal New York Times che cita il presidente della moschea Ahmed Ahabaik, c'è una guardia di sicurezza. L'Fbi sta assistendo nelle indagini. Dietro ci sarebbe un "crimine d'odio" commesso da due teenager di 17 e 19 anni.

Sparatoria in un centro isalmico a San Diego: cosa sappiamo

La polizia ha confermato che l’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorritori. Le autorità locali hanno invitato i residenti a evitare la zona e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, sui social network stanno circolando diversi video girati da testimoni presenti nei pressi del centro islamico. In alcune immagini si vede un individuo riverso a terra in una pozza di sangue davanti all’edificio. Al momento non è chiaro quale sia il movente dell’attacco. La sparatoria al centro islamico di San Diego è considerata al momento un "crimine d'odio". Lo ha detto la polizia. "A causa dell'ubicazione del centro islamico, consideriamo questo un episodio di crimine d'odio finché non sarà dimostrato il contrario", ha aggiunto

Una scuola nel centro islamico

Nel centro islamico di San Diego c'è anche una scuola, la Bright Horizons Academy, che ospita studenti dall'infanzia fino all'ultimo anno delle superiori e nella quale è scattato il lockdown. Secondo quanto riportato dai media americani, molti genitori spaventati si sono radunati nell'area e le autorità hanno disposto un centro di riunificazione.

Un portavoce della scuola ha riferito alla Cnn che studenti e personale sono al momento al sicuro, mentre le autorità scolastiche sono in attesa dell'arrivo della polizia sul posto. I due sospettati sono morti e tutti i bambini sono al sicuro, ha detto la polizia di San Diego.

Polizia: "Situazione attiva ma contenuta"

Nel frattempo, la polizia di San Diego ha confermato che l'area attorno al centro islamico, collegato alla scuola, è stata messa in sicurezza. In un messaggio pubblicato su X, le forze dell'ordine hanno definito la situazione "attiva ma contenuta", sottolineando il massiccio dispiegamento di agenti nella zona. Le autorità stanno inoltre predisponendo un centro di ricongiungimento nelle vicinanze per consentire agli studenti di riunirsi con le famiglie al termine dell'emergenza.

"Minaccia neutralizzata"

Poi l'annuncio su X: "La minaccia al centro islamico è stata neutralizzata", afferma la polizia di San Diego. Secondo Nbc che cita fonti delle forze dell'ordine due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. La polizia è arrivata al centro islamico di San Diego in quattro minuti dalla prima chiamata di emergenza.

Gli agenti poi sono stati allertati da colpi di arma da fuoco sparati ad alcuni isolati di distanza. I due aggressori sono stati trovati morti in un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Sarebbero morti per ferite da arma da fuoco auto-inflitte. Lo ha riferito la polizia in base alle indagini preliminari.