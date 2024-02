Sparatoria in chiesa in Texas, neutralizzato l'assalitore

Sparatoria in Texas nella Lakewood Church, chiesa guidata dal famoso pastore Joel Osteen. Pare che un uomo abbia aperto il fuoco all'interno dell'edificio. Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha dichiarato in un tweet su X che " si ritiene che un possibile assalitore sia a terra, colpito da uno dei nostri agenti sul posto ". I testimoni hanno raccontato di aver sentito diversi spari intorno all'ora in cui doveva iniziare la funzione in lingua spagnola delle 14:00. Non si hanno al momento notizie di vittime.