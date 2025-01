Sparatoria a New York, almeno 11 feriti. Aggressori in fuga

La scena del crimine al Queens

Sparatoria all'alba italiana a New York, all'esterno del nightclub Amazura, nel quartiere del Queens. Sono almeno 11 le persone rimaste ferite nell'attacco, condotto da alcuni tre o quattro uomini che dopo aver aperto il fuoco sono salito a bordo di un'auto grigia e hanno fatto perdere le proprie tracce. Erano circa le 23.20 nella Grande Mela quando hanno aperto il fuoco, fortunatamente nessuna delle vittime colpite è in pericolo di vita ma il bilancio è destinato a salire. Le persone raggiunte dai proiettili si trovano attualmente ricoverate negli ospedali della zona, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen’s Children Medical Center.

Al momento non sono emersi collegamenti con quanto accaduto a New Orleans, la polizia non sembra voler escludere alcuna pista, ma le ipotesi investigative più accreditate ipotizzano un regolamento di conti tra bande rivali. Ad avvalorare questa ipotesi il fatto che la festa nel locale era in onore di un noto membro di una gang della comunità assassinato lo scorso ottobre. Non ci sono ancora certezze, le indagini sono nella fase preliminare e tutto dev'essere ancora valutato con attenzione prima di dare certezze alla popolazione, più che mai preoccupata per gli eventi che si stanno succedendo. Senza sospettati identificati e senza moventi certi, gli investigatori per ora procedono a tentoni, ascoltando i racconti dei testimoni e acquisendo le imagini delle videocamere di sorveglianza.

La polizia ha reso noto che 6 persone sono state colpite all'interno del locale e altre 5 all'esterno. Tuttavia, in questa fase delle indagini, gli investigatori, viste le circostanze, tendono a escludere che possa trattarsi di un gesto con fini terroristici.

Stando ai primi racconti che sono stati resi noti, a sparare non è stata una sola persona, come inizialmente emerso. Sono stati esplosi almenoin direzione di un gruppo di persone in fila all'esterno.

