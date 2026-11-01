Stati Uniti, un nuovo drone ad ala volante: propulsione ibrida e autonomia prevista oltre le 60 ore

La modernizzazione delle forze aerospaziali statunitensi procede attraverso programmi destinati a integrare velivoli autonomi, sistemi di ricognizione avanzata e piattaforme da combattimento pilotate. Washington punta a sviluppare una componente aerea capace di operare attraverso una combinazione di sistemi con equipaggio e senza pilota, aumentando la disponibilità di mezzi, la flessibilità operativa e la capacità di affrontare ambienti caratterizzati da difese antiaeree avanzate.

Tra le aziende impegnate in questa trasformazione figura General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), che attraverso la famiglia Gambit sta sviluppando differenti configurazioni di velivoli da combattimento collaborativi (CCA). Il programma comprende piattaforme destinate alla ricognizione, alle operazioni aria-aria, all’attacco terrestre, all’addestramento avanzato e all’impiego aeronavale.

Accanto a queste attività, la General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI),ha sviluppato nel corso degli anni diverse soluzioni tecnologiche per velivoli ad ala volante e sistemi propulsivi alternativi. Tra le informazioni circolate sul settore figura anche un progetto denominato NextGen, associato a una configurazione ibrido-elettrica e a un’autonomia teorica superiore alle 60 ore.

Cosa sappiamo

General Atomics ha presentato la famiglia Gambit nel 2022, adottando un’impostazione industriale basata sulla condivisione di una struttura tecnologica comune. Il sistema, denominato Gambit Core, comprende carrello d’atterraggio, avionica di base, telaio e altri componenti essenziali, che costituiscono la piattaforma di riferimento per lo sviluppo delle differenti configurazioni.

Secondo la documentazione aziendale, il nucleo comune rappresenta circa il 70% del costo delle diverse varianti. La standardizzazione consente di adattare la struttura a differenti esigenze operative attraverso modifiche alla fusoliera, alle ali, alla motorizzazione e ai sistemi di missione, limitando la duplicazione delle attività industriali e progettuali.

La famiglia comprende sei configurazioni. Il Gambit 1 è destinato alle missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR); il Gambit 2 alle operazioni di combattimento aria-aria; il Gambit 3 all’addestramento avanzato e alla simulazione di velivoli avversari; il Gambit 4 alla ricognizione da combattimento con caratteristiche di bassa osservabilità; il Gambit 5 alle operazioni imbarcate sulle portaerei; il Gambit 6 alle missioni di attacco contro obiettivi terrestri.

Una delle principali dimostrazioni tecnologiche dell’approccio modulare è rappresentata dall’XQ-67A Off-Board Sensing Station, sviluppato da General Atomics in collaborazione con l’Air Force Research Laboratory (AFRL). Il dimostratore ha effettuato il primo volo il 28 febbraio 2024 nell’ambito del programma OBSS, finalizzato alla sperimentazione di una struttura comune per differenti piattaforme autonome.

Il progetto ha consentito di verificare un modello di sviluppo basato sulla condivisione dell’architettura strutturale, con potenziali vantaggi nella riduzione dei tempi di progettazione e nella realizzazione di successive configurazioni aeronautiche.

FQ-42 Vengeance e programma CCA: la nuova strategia dell’US Air Force

Il programma Gambit 2 ha trovato una propria evoluzione nel velivolo FQ-42 Vengeance, sviluppato da General Atomics nell’ambito dell’iniziativa Collaborative Combat Aircraft dell’US Air Force. Il progetto rientra nella strategia americana per la realizzazione di piattaforme autonome capaci di cooperare con i caccia pilotati, assumendo compiti di ricognizione, supporto e combattimento.

Il 3 marzo 2025 l’Aeronautica statunitense ha ufficializzato le denominazioni YFQ-42A per il prototipo sviluppato da General Atomics e YFQ-44A per quello realizzato da Anduril. Le due piattaforme sono state selezionate per la prima fase del programma CCA, destinata a verificare nuove soluzioni per il combattimento aereo collaborativo.

Il 27 agosto 2025 il prototipo YFQ-42A ha effettuato il primo volo presso un’installazione di prova in California. L’attività sperimentale è stata destinata alla raccolta di dati sull’aeronavigabilità, sull’autonomia dei sistemi di volo e sull’integrazione delle apparecchiature di missione.

Il 17 giugno 2026 il Dipartimento dell’Aeronautica statunitense ha annunciato l’assegnazione dei contratti per lo sviluppo ingegneristico, industrializzazione e produzione dei velivoli FQ-42 e FQ-44. La decisione ha segnato il passaggio a una nuova fase del programma, con l’obiettivo di accelerare la disponibilità delle piattaforme per le forze operative.

Il 14 settembre 2026 il Segretario dell’Aeronautica statunitense, Troy Meink, ha confermato l’intenzione di acquisire circa 1.000 velivoli da combattimento collaborativi, indicando l’obiettivo di raggiungere una disponibilità di 500 sistemi entro il 2032.

La componente CCA è destinata a modificare l’organizzazione delle future forze aeree statunitensi. I velivoli autonomi dovranno operare in coordinamento con piattaforme pilotate, contribuendo alla sorveglianza dello spazio aereo, alla raccolta di informazioni, alla gestione delle minacce e all’impiego di armamenti. L’integrazione tra sistemi autonomi e caccia tradizionali consentirà inoltre di distribuire le funzioni operative su un numero maggiore di piattaforme.

La produzione su larga scala richiederà tuttavia ulteriori attività di verifica, sviluppo dei sistemi di autonomia e integrazione delle tecnologie di comando e controllo. La disponibilità di velivoli autonomi non dipenderà soltanto dalle prestazioni aeronautiche, ma anche dalla capacità di garantire comunicazioni sicure, interoperabilità e gestione coordinata delle missioni.

Gambit 6 e cooperazione con MBDA: armamenti di precisione e mercato internazionale

Il Gambit 6 costituisce la configurazione della famiglia destinata alle missioni aria-superficie. General Atomics lo ha presentato ufficialmente il 4 novembre 2025, descrivendolo come un velivolo da combattimento collaborativo progettato per operazioni di guerra elettronica, soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD), distruzione delle infrastrutture antiaeree (DEAD) e attacchi di precisione in profondità.

La piattaforma è stata progettata con un’architettura modulare e un vano interno per il trasporto degli armamenti. Quest’ultima soluzione consente di limitare l’esposizione dei carichi esterni e di preservare le caratteristiche di bassa osservabilità radar durante le missioni operative.

La possibilità di integrare differenti sistemi d’arma amplia le opzioni di configurazione del velivolo, consentendo di adattarlo alle esigenze delle forze aeree interessate. La compatibilità con sensori, sistemi di gestione della missione e tecnologie di autonomia costituisce un ulteriore requisito della progettazione.

Il 21 luglio 2026, durante il Farnborough International Airshow, General Atomics e MBDA hanno annunciato un accordo per l’integrazione del missile SPEAR sul Gambit 6 e sul velivolo MQ-9B. L’intesa è stata formalizzata attraverso un memorandum d’intesa sottoscritto dai vertici delle due società.

Lo SPEAR è un missile da crociera di dimensioni contenute, progettato per attacchi aria-superficie di precisione a distanza di sicurezza rispetto alle difese avversarie. Secondo la scheda tecnica ufficiale di MBDA, il sistema presenta una lunghezza inferiore ai due metri, un peso inferiore ai 100 chilogrammi e un diametro di 180 millimetri. La propulsione turbojet e il sistema di ricerca multisensore consentono l’impiego contro differenti categorie di obiettivi terrestri e marittimi.

L’accordo industriale riguarda la compatibilità tra il missile europeo e due piattaforme americane, ampliando le possibilità di cooperazione tra aziende della difesa appartenenti a Paesi alleati. L’iniziativa interessa anche il mercato europeo, dove diversi governi stanno valutando l’acquisizione di sistemi autonomi per rafforzare le proprie capacità di sorveglianza e combattimento.

General Atomics ha indicato il 2027 come anno di avvio della disponibilità commerciale delle piattaforme Gambit per i clienti internazionali, mentre le configurazioni europee adattate alle esigenze nazionali sono previste dal 2029. Si tratta di programmi industriali annunciati dall’azienda, la cui realizzazione dipenderà dalle successive decisioni di acquisizione e dagli accordi con i Paesi interessati.

In parallelo, la famiglia Gambit comprende il Gambit 5, sviluppato per le operazioni imbarcate. La configurazione dovrà rispondere ai requisiti tecnici delle portaerei, tra cui compatibilità con catapulte, sistemi di arresto, carrelli rinforzati e protezione delle componenti dall’ambiente marino.

L’azienda dispone di competenze specifiche attraverso lo sviluppo dell’Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) e dell’Advanced Arresting Gear (AAG), sistemi utilizzati sulle portaerei statunitensi della classe Gerald R. Ford. Le tecnologie di lancio e recupero costituiscono un requisito essenziale per l’eventuale impiego operativo di velivoli autonomi imbarcati.