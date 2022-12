"Strikemas": cosa vuol dire questa parola e perché preoccupa gli inglesi

Tempi duri per chi deciderà di trascorrere festività british ma anche e soprattutto per gli stessi inglesi: è scoppiato il caos trasporti a Londra e in tutto il Regno Unito a causa degli scioperi che renderanno complicata la vita di cittadini e turisti proprio nel clou dei giorni di festa tra Natale e Capodanno. Qualsiasi settore è in agitazione, dagli ospedali alle ferrovie al trasporto aereo che sarà messo in ginocchio nei giorni di massimo traffico: per l'occasione è stato anche coniato un neologismo, strikemas.

Ecco cosa significa

Le stime sono nere: un numero minimo di 600mila passeggeri potrebbero rimanere a terra con voli cancellati e nessuna riprogrammazione: il ministero inglese avvisa addirittura dal mettersi in viaggio. Nella giornata di ieri migliaia di lavoratori della Royal Mail (le poste britanniche) hanno incrociato le braccia scendendo in piazza a protestare, dopo Natale si fermeranno anche gli autisti delle ambulanze e chi si occupa del traffico delle autostrade ma soprattutto il primo sciopero di sempre da parte degli infermieri con tutti i risvolti negativi del caso. Un caos totale e trasversale che ha portato la stampa d'oltre Manica a coniare un nuovo termine per l'occasione: "strikemas", l'unione tra sciopero (strike) e Natale (Christmas).

I controlli li fa l'esercito

La situazione è talmente precaria e sull'orlo del precipizio che addirittura l'esercito britannico ha iniziato uno speciale addestramento negli aeroporti di Heathrow e Gatwick per controllare i documenti dei passeggeri al posto dei funzionari doganali della Border Force che sciopereranno nei giorni natalizi. La notizia è arrivata direttamente dal ministero della Difesa britannico: i soldati dovranno mettere le toppe e provare a ridurre i disagi ampiamente previsti. La situazione sarà anche peggiore dell'estate scorsa quando la mancanza di personale aeroportuale e di alcune compagnie aeree aveva messo in crisi il settore.

"Ridurre i disagi"