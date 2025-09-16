Sulla Flotilla anche il figlio dell'assessore Pd di Bergamo: "Bisogna farsi avanti"

Venticinque anni, studente di Neuroscienze e Filosofia ad Amsterdam, figlio dell'assessore del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi: è l'identikit di Dario Crippa, uno degli attivisti a bordo delle navi della Gaza Sumud Flotilla. Si trova a bordo della Ghea, una delle barche che sarebbe dovuta partire dalla Sicilia ma, finora, è ancora placidamente in rada in un golfo protetto della Sicilia, nei pressi di Capo Passero. Pare che prenderanno definitivamente il mare a breve per incrociare le barche che arrivano dalla Spagna ma che prima hanno fatto un lungo pit-stop in Tunisia, dove si sono lamentati della scarsità di carburante e dove alcune decine di attivisti, ufficialmente per ragioni di sicureza, sono stati fatti scendere.

" Già dai tempi del Sarpi ero attivo su questo fronte, lavoravo con i migranti a Bergamo. Ho continuato cinque anni fa quando mi sono trasferito ad Amsterdam. Ma seguivo la questione palestinese da molto prima del 2023, e il giugno scorso ho partecipato con il contingente olandese alla Marcia per Gaza dal Cairo, dove però siamo stati bloccati ", ha raccontato al Corriere della sera. " Il nome “Sumud” vuol dire resilienza ed è ispirato proprio alla resilienza che sta dimostrando il popolo palestinese. Noi lo facciamo per far smuovere i governi e le coscienze del mondo. Bisogna farsi avanti. La flottiglia è un promemoria vivente che le persone comuni possono unirsi per cause straordinarie, mostrando cosa è possibile quando la compassione è più forte della divisione. Attraverso il mare, colleghiamo le comunità e ricordiamo al mondo la nostra comune umanità ", ha aggiunto.

Anche a lui è stato imposto il silezio sulla strategia, quindi non dirà esplicitamente quello che andranno a fare, anche se basta usare la logica per intuirlo dalle sue parole: " Resteremo sempre nella legalità e quindi non entreremo nello spazio marittimo israeliano. Vogliamo solo arrivare a Gaza. Ogni azione che potrebbe fare Israele, invece, non sarebbe legale ".

Tutto quello che faccio è ispirato ai valori che mi hanno dato i miei genitori. E sento sempre il loro supporto in ogni cosa che faccio

