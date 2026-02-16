Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feriti

Un treno è deragliato in Svizzera a causa di una valanga. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Briga, nel Canton Vallese. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, alcune persone sarebbero rimaste ferite e le operazioni di intervento sono in corso.

Treno deraglia nel Canton Vallese

Il treno deragliato era un regionale e a bordo c'erano 80 passeggeri. Lo scrive Blick aggiungendo che l'espresso regionale era partito da Spiez, Berna, intorno alle 6:00.

Traffico ferroviario interrotto sulla linea Frutigen-Brig

Sul sito delle ferrovie svizzere Sbb è indicato che il traffico ferroviario risulta interrotto tra Goppenstein e Briga.

L'interruzione della linea si protrarrà fino a domani. La causa del deragliamento è unache avrebbe investito l’area. Al momento non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti ufficiali sul numero esatto dei feriti né sull’entità dei danni.