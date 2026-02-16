Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |Nel Canton Vallese

Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feriti

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Briga. A bordo 80 passeggeri. Traffico ferroviario interrotto

Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feriti
00:00 00:00

Un treno è deragliato in Svizzera a causa di una valanga. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Briga, nel Canton Vallese. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, alcune persone sarebbero rimaste ferite e le operazioni di intervento sono in corso.

Treno deraglia nel Canton Vallese

Il treno deragliato era un regionale e a bordo c'erano 80 passeggeri. Lo scrive Blick aggiungendo che l'espresso regionale era partito da Spiez, Berna, intorno alle 6:00.

Traffico ferroviario interrotto sulla linea Frutigen-Brig

Sul sito delle ferrovie svizzere Sbb è indicato che il traffico ferroviario risulta interrotto tra Goppenstein e Briga.

L'interruzione della linea si protrarrà fino a domani. La causa del deragliamento è una valanga che avrebbe investito l’area. Al momento non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti ufficiali sul numero esatto dei feriti né sull’entità dei danni.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica