Terrore in volo, si alza e va ad aprire portellone dell'aereo: così l'equipaggio ha evitato la catastrofe

Paura a bordo di un volo della compagnia Cathay Pacific, quando un giovane passeggero si è alzato e ha cercato di aprire il portellone, mettendo a serio rischio la vita di tutte le persone presenti. L'uomo è stato fortutamente bloccato dall'equipaggio, ma sono stati momenti ad altissima tensione.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di giovedì 11 dicembre. Il vettore CX811 della Cathay Pacific era decollato alle 00.39 (ora locale di Boston) e si stava dirigendo verso Hong Kong, quando è accaduto qualcosa di imprevisto. Un passeggero di circa 20 anni si è infatti alzato e si è diretto verso il portellone, cercando di aprirlo. I membri dell'equipaggio se ne sono subito accorti, e sono accorsi a fermarlo. Il giovane è stato bloccato, e quindi messo in condizioni di non nuocere. Non ci sono stati feriti.

L'allarme è partito intorno alle 4.45, quando il comandante dell'aereo ha contattato la torre di controllo dell'aeroporto di Hong Kong per richiedere l'assistenza della polizia a causa di un soggetto esagitato a bordo. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza quasi 30 minuti prima dell'orario di arrivo previsto, intorno alle ore 5.00 del mattino. Una volta toccato terra presso l'aerostazione cinese, l'aereo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine, che sono salite a bordo e hanno preso in custodia il 20enne. Del caso si sta occupando la Squadra Anticrimine del Distretto Aeroportuale.

Il 20enne è risultato un cittadino in possesso di passaporto cinese. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di aver violato l'Ordinanza sulla sicurezza aerea del territorio. Manomettere le attrezzature di un aeromobile, infatti, è un reato molto grave.

La notizia è stata confermata da Cathay Pacific Airways.

"Il nostro equipaggio di cabina è intervenuto immediatamente, ha ispezionato la porta per assicurarsi che fosse ben chiusa e ha segnalato l'incidente alle autorità competenti e alla polizia"

"In Cathay, la sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio guida ogni nostra decisione".

, ​​ha fatto sapere in un comunicato la compagnia aerea.