Investimenti e carte false: bufera sul tesoro nascosto della chiesa mormone

Il tesoro nascosto della chiesa mormone torna a far discutere negli Stati Uniti. " La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni)? Un hedge fund clanestino ". Lo sostiene il consulente finanziario David Nielsen, che gestì il patrimonio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Salt Lake City, nello Utah. Secondo Nielsen, infatti, la chiesa mormone ha accumulato più di 100 miliardi di dollari in finanziamenti destinati ad opere di beneficenza, senza però spenderli in iniziative di solidarietà ma destinandoli altresì a tutt'altro e a iniziative a scopo di lucro. Un tesoro nascosto, mai dichiarato. Nielsen ha accusato la chiesa mormone in un'intervista rilasciata alla Cbs, nella quale afferma che la chiesa si è servita di una " società di investimento mascherata da ente di beneficenza " che averebbe evaso miliardi di dollari in tasse, falsificando documenti. Nielsen, che è lui stesso un devoto mormone, venne reclutato dalla chiesa mentre lavorava a Wall Street, prima di lasciarla nel 2019.

L'accusa del whisteblower alla chiesa mormone

Ogni anno, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni raccoglie circa 7 miliardi di dollari dai suoi 17 milioni di membri attraverso la "decima", nella quale i membri donano circa il 10% del loro reddito all'organizzazione religiosa. " Pensavo che avremmo cambiato il mondo ", spiega Nielsen. " Abbiamo solo aumentato il conto in banca ". La chiesa avrebbe effettuato diverse operazioni speculative - con buona pace della beneficenza - attraverso un fondo di riserva, utilizzato appunto per sostenere iniziative a scopo di lucro, tra cui la costruzione di centro commerciale di Salt Lake City su un terreno della chiesa e il lancio di una compagnia di assicurazioni di proprietà della chiesa. Nielsen si è dimesso dal suo incarico di contabile e consulente finanziario della chiesa mormone nel 2019, a seguito della pubblicazione dei "Mormon Leaks" che hanno dimostrato i collegamenti tra i membri della chiesa e alcune società di comodo che detenevano miliardi di in obbligazioni e azioni. Uno scandalo di cui oggi si continua a parlare.

La multa di 5 milioni di dollari