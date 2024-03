Texas, un maxi incendio sta devastando lo Stato

Situazione davvero grave in Texas a causa di un vasto incendio, il più grande della storia dello Stato, che al momento ha causato almeno una vittima e ha devastato oltre 430mila ettari di terreno.

In base alle ultime informazioni, nonostante l’intenso lavoro dei pompieri le fiamme stanno avanzando non solo nel nord del Texas ma stanno anche iniziando a bruciare terreni nel confinante Oklahoma. Anche qui ci sarebbero diverse case distrutte dalle fiamme.

Una vera e propria tempesta di fuoco quella che sta investendo il Texas e che sta inghiottendo case, strade e vaste pianure e provocando la fuga di migliaia di persone. Secondo quanto riferisce il Servizio Forestale del Texas, ad ora sono stati segnalati non meno di sei incendi attivi separati. È stato il più grande fronte di fuoco, chiamato ’Smokehouse Creek’, ad uccidere una donna di 83 anni, la cui casa è andata distrutta.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita nello Stato per discutere della questione immigrazione, parlando con i giornalisti ha annunciato che oltre ai vigili del fuoco locali ci sono 500 dipendenti federali a lavoro per combattere gli incendi. "Ho chiesto al mio team di fare tutto il possibile per aiutare a proteggere le persone nelle comunità minacciate da questi incendi", ha affermato Biden promettendo aiuti federali sia al Texas che all’Oklahoma. Lo stesso presidente degli Usa ha contemporaneamente criticato in modo molto duro coloro che negano l’esistenza del cambiamento climatico. "Amo alcuni dei miei amici neandertaliani che pensano ancora che non ci siano cambiamenti climatici" , ha affermato con sarcasmo.

Ad alimentare le fiamme sarebbe il caldo anomalo registrato. La speranza dei vigili del fuoco è che possa esserci un calo della temperatura per riprendere l’intervento contro le fiamme. Ma si tratta di una eventualità che avrebbe un basso impatto. Si teme, infatti, che la situazione possa peggiorare nel fine settimana a causa dei forti venti previsti.