Thailandia, due modelle trans selezionate per il servizio militare: ecco perché

Il servizio militare in Thailandia è una vera e propria lotteria. Nel mese di aprile, il Paese asiatico dà il via al suo particolare percorso di reclutamento in vigore da ormai settant’anni: tutti gli uomini che compiono 21 anni possono essere reclutati. Ebbene, i candidati devono pescare una carta: chi pesca una carta rossa verrà reclutato per due anni, mentre chi pesca una carta nera è esentato dall'adempimento del servizio e può tornare a casa. Ma nelle ultime ore si sta parlando molto di un altro fatto: il reclutamento di due reginette di bellezza trans.

Pochi giorni fa a Kaset Wisai, distretto nel sud-ovest del regno buddista, due donne trans di 21 anni si sono presentate al centro di reclutamento. La prima è Kantong Passarapon, conosciuta in rete come “L’angelo della Thai Bay”, un’influencer incoronata reginetta di bellezza in diversi concorsi di Kathoey. La seconda è invece Parida Kerayuphan, studentessa dell'Università Sripatum di Bangkok con quasi 70 mila seguaci su Instagram. Entrambe si sono presentate munite di certificato dell’intervento chirurgico di cambio di genere, documento necessario per richiedere l’esenzione dal servizio militare.

Nonostante l’esenzione, le due trans si sono presentate al centro di reclutamento per evitare spiacevoli guai: secondo le leggi thai, chi non rispetta l’obbligo rischia fino a tre anni di carcere. Percorso più complicato per le trans che non si sono sottoposte a un intervento chirurgico: secondo un rapporto del Centro per gli studi sociali del Sud-Est asiatico Indonesia, per ottenere un certificato medico devono sottoporsi a un interrogatorio con più di 800 domande poste da uno psichiatra in un ospedale militare.

Ogni anno l’esercito recluta tra gli 80 e i 100 mila soldati, a seconda del tasso di natalità. Come riportato dal Scmp, un portavoce del ministero della Difesa thailandese ha affermato che quest’anno 40.000 degli 85.

000 posti sono stati assegnati tramite lotteria.