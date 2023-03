Ecco dove sarà possibile stare in topless in piscina

Topless in piscina per garantire il rispetto della "parità di genere". Ebbene sì, sembra uno scherzo ma non lo è, è solo l'ennesima follia del follemente corretto. Le donne berlinesi, secondo l'Associated Press, presto potranno andare in topless nelle piscine pubbliche della città, proprio "come gli uomini", hanno confermato le autorità della capitale tedesca nelle scorse ore. Le nuove regole sulla balneazione che consentono a tutti di nuotare senza coprirsi il torso hanno fatto seguito a una denuncia per discriminazione presentata da una donna a cui non era stato permesso andare in topless in una piscina della capitale. La donna, la cui identità non è stata rivelata, si era rivolta all'ufficio del difensore civico per la parità di trattamento per chiedere che le donne, come gli uomini, potessero nuotare in topless. E così la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso di cambiare le sue regole sull'abbigliamento. " L'ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe ", ha affermato Doris Liebscher, il capo dell'ufficio del difensore civico.

Topless sì, ma solo nel weekend

Berlino era stata di poco anticipata dalla città di Göttingen in Bassa Sassonia, nella Germania centrale, la prima nel Paese a consentire alle nuotatrici di rimanere in topless nelle sue piscine coperte e all'aperto, grazie a una misura volta ad accrescere "la parità di genere". Ma attenzione, perché il diritto al topless non si può esercitare tutti i giorni ma solo nei weekend. Come riporta Forbes, l'iniziativa che consente alle nuotatrici di fare il bagno 'oben-ohne' (topless) entrerà in vigore il 1° maggio come prova limitata ai fine settimana e scadrà alla fine di agosto. " Con questa decisione, la città diventa un precursore nel Paese per quanto riguarda il dibattito sulla parità di trattamento tra i sessi ", scrive L'Essentie l, " consentendo alle donne di mostrare il loro torso nudo in strutture acquatiche per il tempo libero come le piscine ".

Il dibattito sulla parità di genere