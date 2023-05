Amsterdam, calciatore italiano di 24 anni cade in un canale d'acqua e muore

È giallo sulla morte di Gabriele Gallani, ventiquattrenne di Neviano degli Arduni, a pochi chilometri da Parma. Il giovanissimo calciatore della Trevarsetolo è venuto a mancare la sera di venerdì 19 maggio mentre si trovava ad Amsterdam per un viaggio di piacere con alcuni amici. Secondo l’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine olandesi, la giovane promessa del calcio sarebbe caduto in un canale d’acqua non molto lontano da piazza Dam, nel pieno centro della movida di Amsterdam, una delle mete più gettonate da chiunque decida di passare qualche giorno nella capitale.

Un giorno di agonia

Gallani è stato soccorso e poi trasportato in ospedale. Per ventiquattro ore i medici dei Paesi Bassi hanno tentato di salvare il giovane, ma purtroppo è morto questa mattina all’alba. Anche i media locali ne hanno parlato, anche il NI Times. “ Un turista italiano - ha scritto il quotidiano - caduto in un canale nel centro di Amsterdam è morto poche ore dopo in un ospedale della zona, ha confermato sabato la polizia ”. Il salvataggio era molto complesso. Sul posto si è precipitata la polizia locale e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo dal canale. Nelle immediate vicinanze di piazza Dam erano state inviate due ambulanze per il trasporto. Non molto dopo è arrivata una squadra traumatologica a bordo di un elicottero. Dopo alcuni - interminabili - minuti di ricerca i sommozzatori hanno individuato la vittima sott’acqua.

Ancora da chiarire la cause

Ancora molti dubbi aleggiano sulle dinamiche dell’incidente. Non si sa come il giovane Gabriele sia potuto cadere in acqua. Gli inquirenti si sono già messi alla ricerca di testimoni che riescano a fornire qualsiasi tipo di informazione utile. A breve saranno anche messe al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.

Le parole toccanti del mister e della società