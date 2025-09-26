Trump annuncia nuovi dazi dal primo ottobre. Nel mirino: farmaci,mobili e camion

Donald Trump torna a suonare la carica contro le merci straniere e si prepara ad aumentare i dazi. La decisione è stata presa dal presidente americano perché "gli Stati Uniti sono inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi. È ingiusto e dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale, il processo manifatturiero". E allora via ai rincari dal primo ottobre: Dazi in aumento del 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. A essere colpiti dai rincari saranno anche i farmaci: "Imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America», annuncia il presidente Usa sul suo social Truth, precisando che "la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione.

Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata". Terza misura decisa dal presidente Usa: dazi al 25% sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti La decisione è dettata dalla necessità di proteggere i «nostri produttori», scrive sempre su Truth.