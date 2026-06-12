Trump festeggia 80 anni alla Casa Bianca: gabbia dei gladiatori, arena da 60 milioni di dollari e uno show senza precedenti

Donald Trump compie 80 anni e lo fa nel modo che più lo rappresenta, trasformando il compleanno in un evento destinato a far discutere il mondo intero. Per celebrare l'importante traguardo, il presidente degli Stati Uniti ha scelto una formula spettacolare e controversa, trasformando il South Lawn della Casa Bianca in una gigantesca arena per arti marziali miste. L'evento, battezzato "UFC Freedom 250", unisce la celebrazione del compleanno del presidente ai festeggiamenti per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Una combinazione che, come spesso accade quando si parla di Trump, divide l'opinione pubblica tra sostenitori entusiasti e critici feroci.

La Casa Bianca trasformata in un'arena

Da giorni il centro di Washington è illuminato dai potenti fari che sovrastano la struttura costruita davanti alla residenza presidenziale. Al centro del prato più famoso d'America è comparsa una gigantesca arena dominata da "The Claw", una monumentale struttura metallica che sovrasta persino la Casa Bianca. L'impianto è stato realizzato per ospitare sette incontri di Ultimate Fighting Championship e accogliere circa 4.000 spettatori all'interno dell'arena. Altre decine di migliaia di persone potranno assistere allo spettacolo attraverso maxi-schermi installati nelle aree limitrofe. L'impatto visivo è impressionante. L'arena pesa oltre 600 tonnellate, misura circa 47 metri di larghezza e raggiunge un'altezza di quasi 28 metri. Un colosso che ha completamente trasformato il luogo dove normalmente atterra il Marine One e dove ogni anno si svolgono alcune delle cerimonie più iconiche della presidenza americana.

Un evento da 60 milioni di dollari

Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, l'evento avrebbe un costo complessivo vicino ai 60 milioni di dollari. La Casa Bianca ha dichiarato che le spese siano sostenute dall'UFC e dai partner commerciali coinvolti nell'iniziativa. La manifestazione ha richiesto settimane di lavori e il coinvolgimento di numerose agenzie federali. Oltre all'arena principale, sono stati predisposti sistemi di sicurezza, infrastrutture temporanee, aree per il pubblico e una complessa rete logistica destinata a gestire l'afflusso di decine di migliaia di persone. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire uno spettacolo senza precedenti, capace di attirare l'attenzione mondiale e celebrare contemporaneamente il compleanno del presidente e l'anniversario della nascita degli Stati Uniti.

Trump e la passione per l'UFC

Non è un mistero che Trump sia da anni un grande appassionato di arti marziali miste. Nel corso della sua carriera politica ha partecipato a numerosi eventi UFC e ha sviluppato un forte rapporto personale con Dana White, presidente dell'organizzazione. Per il presidente americano, questo tipo di spettacolo rappresenta anche un modo per parlare a una parte importante del suo elettorato, in particolare ai giovani uomini che negli ultimi anni hanno mostrato un crescente interesse per gli sport da combattimento. Intervistato nei giorni precedenti all'evento, Trump ha dichiarato: "Sono le persone più dure che possiate mai incontrare. Se non avete mai visto uno di questi incontri dal vivo, non riuscirete a crederci".

Le polemiche e le critiche

L'iniziativa non è però stata accolta con entusiasmo da tutti. Diversi osservatori hanno definito l'evento fuori luogo in un momento particolarmente delicato per il Paese. Le critiche si concentrano soprattutto sul simbolismo di un gigantesco spettacolo sportivo organizzato alla Casa Bianca mentre gli Stati Uniti affrontano tensioni internazionali e difficoltà economiche. Alcuni gruppi hanno addirittura promosso azioni legali per cercare di bloccare l'evento, sostenendo che l'utilizzo di uno spazio pubblico così prestigioso per una manifestazione di questo tipo sia inappropriato. La Casa Bianca ha respinto tutte le accuse, difendendo l'iniziativa come un evento celebrativo rivolto all'intera nazione.

Marco Rubio: "Un regalo al popolo americano"

Tra i sostenitori più convinti dell'evento c'è il segretario di Stato Marco Rubio. Durante la presentazione della manifestazione, Rubio ha definito l'iniziativa "un regalo al popolo americano", aggiungendo che potrebbe essere seguita da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Secondo l'amministrazione, infatti, l'evento rappresenta un'occasione per promuovere l'immagine degli Stati Uniti e celebrare la forza e l'identità nazionale attraverso uno spettacolo destinato a diventare storico.

Le monete celebrative

Le celebrazioni per gli 80 anni di Trump non si limitano ai combattimenti. Negli ultimi mesi la Trump Organization è finita al centro delle polemiche per la vendita di monete commemorative in oro e argento dedicate al presidente. I prezzi variano da alcune centinaia fino a diverse migliaia di dollari. Le monete riportano il volto di Trump accanto ai simboli del 250° anniversario dell'indipendenza americana, alimentando ulteriormente il dibattito sulla commistione tra celebrazione istituzionale e promozione personale. La Casa Bianca ha respinto le accuse, sostenendo che le attività commerciali siano gestite in modo indipendente e separato dalle funzioni presidenziali.

Uno spettacolo destinato a entrare nella storia

Che lo si consideri un capolavoro di comunicazione o un eccesso di spettacolarizzazione della politica, il compleanno numero 80 di Donald Trump è già destinato a entrare nei libri di storia. Mai prima d'ora la Casa Bianca aveva ospitato una gabbia per combattimenti UFC, né una struttura delle dimensioni di "The Claw". Un evento che riflette perfettamente lo stile del presidente: spettacolare, divisivo, mediaticamente potente e impossibile da ignorare.

Le feste faraoniche dei precedenti compleanni

L'evento organizzato per gli 80 anni non è certo un caso isolato. Nel corso della sua vita Donald Trump ha spesso trasformato i propri compleanni in spettacoli degni di Las Vegas.

Il compleanno dei 79 anni tra carri armati e fuochi d'artificio

Nel 2025 Trump celebrò il suo 79° compleanno in concomitanza con una grande parata militare organizzata a Washington per il 250° anniversario dell'esercito americano. L'evento vide la partecipazione di oltre 6.000 soldati, 28 carri armati e un gigantesco spettacolo pirotecnico. Il costo complessivo venne stimato tra i 25 e i 45 milioni di dollari.

Il compleanno del 2024 tra comizi e torta gigante

Nel 2024, in piena campagna elettorale, Trump festeggiò i suoi 78 anni durante un grande raduno a West Palm Beach, in Florida. Protagonista della serata fu una torta a cinque piani decorata con bandiere americane, simboli repubblicani e fotografie del futuro presidente. Davanti ai sostenitori dichiarò: "È di gran lunga la più grande festa di compleanno che abbia mai avuto".

I 50 anni tra celebrità, champagne e palloncini d'oro

Nel 1996 il Trump Tower ospitò una festa memorabile per il cinquantesimo compleanno dell'imprenditore. Oltre 400 invitati parteciparono a una serata con champagne, orchestra, sculture di ghiaccio e ospiti celebri. Tony Bennett gli regalò un dipinto di Mar-a-Lago, mentre la cantante Eartha Kitt gli dedicò una speciale interpretazione di "Happy Birthday". A fine serata, 600 palloncini dorati caddero dal soffitto davanti agli invitati.

Il compleanno del 1990 al Trump Castle

Per i suoi 44 anni Trump organizzò una gigantesca festa al Trump Castle di Atlantic City. L'evento fu caratterizzato da ricostruzioni scenografiche, spettacoli musicali e persino da un episodio che portò all'arresto di un giornalista che aveva tentato di introdursi clandestinamente alla festa.

Il compleanno del 1988 tra astronavi, magia e Ronald Reagan

Per i 42 anni, Trump stupì gli ospiti con una scenografia futuristica che includeva un'astronave alta oltre quattro metri.

La festa prevedeva spettacoli di magia, esibizioni musicali e persino un messaggio di auguri inviato dall'allora presidente. Un evento che già all'epoca mostrava la passione dell'imprenditore per lee fuori scala.