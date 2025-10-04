Abbonati
Trump come il Re. Arriva la bozza del nuovo dollaro

Il dipartimento del Tesoro presenta la bozza per la moneta commemorativa dei 250 anni dall'indipendenza

Donald Trump vuole rimanere nella storia - sta puntando al nobel per la pace - ma al momento potrebbe rimanere nelle tasche degli americani. Sì perché il dipartimento del Tesoro statunitense sta preparando una moneta commemorativa raffigurante il volto di The Donald in vista dei 250 anni dell'Indipendence day.

La bozza

Secondo il tesoriere di Washington - il funzionario federale addetto al conio - le monete da un dollaro che potrebbero raffigurare l'attuale inquilino della Casa Bianca di profilo, con la scritta "LIBERTY". C'è anche l'alternativa. L'immagine del presidente raffigurato a mezzo busto, con il pugno chiuso e la star and stripes sullo sfondo. Dulcis in fundo: "Fight, fight, fight" sulla parte alta della moneta.

Il divieto

Emettere questa moneta, però, potrebbe essere un problema.

Nel 2021 il presidente - durante il primo mandato nello Studio Ovale - ha firmato una legge che stabiliva il divieto di raffigurare persone sulle monete da un dollaro. Sicuramente non pensava che questa legislazione gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote. Poi ci sono le leggi sulla coniazione che vietano di usare l'immagine di presidenti in vita.

