Kirk, Trump sul palco: "È un martire per libertà dell'America"

In fondo a una cerimonia funebre che ha avuto il sapore di convention, è giunto sul palco della commemorazione per Charlie Kirk il presidente Donald Trump, accompagnato dalla celebre hit "God bless the Usa" che lo ha sempre accompagnato nei momenti salienti della sua campagna.

Kirk aveva un rapporto personale con Trump e una linea diretta con il presidente per discutere di questioni politiche chiave. Trump ha attribuito al defunto organizzatore il merito di aver mobilitato il voto dei giovani e di averlo aiutato a raggiungere la vittoria nelle elezioni del 2024.

Il presidente ha definito l’attivista conservatore un “grande eroe americano” e un “martire della libertà”. Trump, che con Kirk aveva un rapporto personale e una linea diretta su temi politici centrali, ha ricordato come il giovane organizzatore abbia avuto un ruolo decisivo nel mobilitare i giovani elettori e nel contribuire alla vittoria repubblicana del 2024. “Charlie amava l’America e l’America lo amava. La storia lo ricorderà per sempre”, ha dichiarato il presidente, esprimendo la vicinanza di tutta la nazione alla moglie, Erika Kirk.

Durante il suo intervento, Trump ha anche fatto riferimento al presunto assassino di Kirk, definendolo un “mostro radicalizzato e a sangue freddo”. Parole pronunciate pochi minuti dopo che Erika, dal podio, aveva scelto di perdonare l’autore dell’attacco. “Charlie è stato ucciso violentemente perché parlava di libertà e giustizia, di Dio, della patria, della ragione e del buon senso”, ha detto Trump, ricordando una delle ultime conversazioni con l’attivista: la richiesta di rendere più sicura Chicago. Un appello che il presidente ha rilanciato, lasciando intendere ancora una volta la possibilità di inviare truppe federali nella città.

Un momento ha però creato una cesura tra l'intervento della vedova Kirk e il presidente Usa. Nel suo discorso, Trump ha rotto con Charlie Kirk su un punto, affermando che gli risultava difficile entrare in empatia con i suoi rivali. "Era un missionario con uno spirito nobile e un grande, grande scopo. Non odiava i suoi avversari. Voleva il meglio per loro", ha detto Trump, prima di deviare dal suo copione. "È qui che non ero d'accordo con Charlie. Odio il mio avversario", ha detto. "E non voglio il meglio per lui". Scusandosi con Erika Kirk, Trump ha detto che non era nel suo DNA. "Erika, puoi parlare con me e con tutto il gruppo, ma forse loro possono convincermi che non è giusto, ma io non sopporto il mio avversario", ha detto.

"Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Charlie": la sua uccisione "non è stato solo un attacco a un uomo o movimento, ma a tutta l'America", ha tuonato Trump, descrivendo l'attivista come

"eterno" e ribadendo che gli consegnerà la, la maggiore onorificenza civile americana. Alla fine del suo intervento, Trump ha invitato Erika Trump a tornare sul palco, abbracciandola.