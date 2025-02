"Sta diventando tutto verde, anche il gatto". Lo strano fenomeno dietro al tradimento

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella avvenuta su Reddit, social e forum statunitense dove gli utenti interagiscono e si confrontano su vari argomenti; una donna, che non riusciva a spiegarsi per quale ragione la sua casa stesse assumendo sempre più il colore verde, si è rivolta alle altre persone che frequentano la piattaforma e in questo modo è venuta a conoscenza del tradimento del marito. Una vicenda a dir poco surreale.

Tutta comincia un mese fa, quando la protagonista di questa vicenda posta su Reddit delle immagini di casa, dove effettivamente si nota una leggera sfumatura di verde su oggetti e persino animali. La donna chiede spiegazioni, domandando se ci sono modi per pulire le superfici. "Tutto nella mia casa sta diventando verde... all'inizio era solo il mio gatto, poi sono diventate le mie lenzuola, i miei piedi (che poi hanno macchiato le mie scarpe e i miei calzini), il mio divano, il mio caricabatterie del telefono e ora il mio muro" , scrive. " Non so cosa sia. Non ho idea di dove postare questo, ma mi chiedevo se qualcuno sa come sbarazzarsene o cosa sia? All'inizio ho pensato alla muffa ma ora penso forse alle mie capsule di detersivo per il bucato che sono verdi. Ma ho fatto un lavaggio di prova e asciugatura e non ha macchiato i miei vestiti finché non li ho indossati per alcune ore in casa prima che diventassero verdi" , aggiunge.

Insomma, qualcosa di inspiegabile. Fra le tante risposte ricevute, però, ce n'è una che la lascia senza parole. Un utente, infatti, le risponde che suo marito potrebbe avere una relazione extraconiugale. L'uomo, infatti, potrebbe aver portato in casa una donna che indossava jeans Old Navy, che in effetti lasciano macchie verdi ovunque. Da questa pulce nell'orecchio è arrivata la verità.

Prendendo sul serio questa ipotesi, la donna ha cominciato a indagare. Lei non posseva jeans Old Navy, dunque era certa di non essere la causa delle tracce verdi. Ha così controllato il marito, esaminando anche il suo conto bancario. La verità è venuta fuori quando è entrata in possesso del suo cellulare, dove ha effettivamente trovato i messaggi con l'amante. In seguito ha scoperto che quella donna indossava davvero jeans Old Navy.

La

storia si è conclusa con la signora che, dopo il grande choc, ha deciso di lasciare il, per poi tornare su Reddit è aggiornare gli altri utenti della situazione, trovando comprensione e solidarietà.