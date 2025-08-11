L’anti-immigrazione colpisce anche i fan di Trump: il caso del fondatore di “Trump Burger”

L’anti-immigrazione Usa non guarda in faccia nessuno, nemmeno i più accaniti sostenitori del presidente. Il proprietario di un Trump Burger, il ventottenne Roland Mehrez Beainy, è stato arrestato dalle autorità dell'Immigration and Customs Enforcement del Texas e ora rischia il rimpatrio in Libano.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa a stelle e strisce, il fondatore del Trump Burger di Belville è entrato negli Stati Uniti con un visto per “non immigrati” nel 2019 e avrebbe dovuto lasciare il Paese entro il 12 febbraio del 2024. Come confermato dal quotidiano texano Fayette County Record, l’imprenditore ha presentato domanda per un visto permanente dopo essersi sposato, ma per il Dipartimento di sicurezza non ci sono prove che abbia mai vissuto con la presunta coniuge ed è quindi stato accusato di matrimonio fittizio.

Beainy è stato arrestato lo scorso 16 maggio ma i riflettori si sono accesi sulla vicenda solo dopo l’intervista rilasciata all'Houston Chronicle nella quale nega le accuse a suo carico, accusando le autorità di "dire stronzate": “Il novanta percento delle cose che dicono non è vera”. La sua udienza presso il tribunale dell'immigrazione è prevista per il 18 novembre.

“Sotto l’attuale amministrazione, Ice è impegnata a ripristinare l’integrità del sistema d’immigrazione, perseguendo chi entra illegalmente o resta oltre i termini consentiti. Questo è vero indipendentemente da quale ristorante possiedi o dalle tue convinzioni politiche” la nota diffusa dall’anti-immigrazione. Non si tratta di un caso isolato. Nelle scorse settimane gli agenti dell’Ice hanno fermato altri simpatizzati del capo della Casa Bianca perché privi di documenti regolari.

Come riportato da Fox News, la catena Trump Burger è nata nel 2020, lo stesso anno in cui il tycoon ha perso le elezioni presidenziali contro Joe

Biden. I locali sono ricchi di cimeli che rendono omaggio al presidente e il menù è composto da piatti politicamente satirici. Dopo l’apertura a Belville, sono state inaugurate altre sedi, a partire da quella di Houston.