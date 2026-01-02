Vicini di casa furiosi con William e Kate: "Con le misure di sicurezza ci sentiamo intrappolati"

William e Kate non vedevano l'ora di trasferirsi con i figli nella dimora di Forest Lodge, nel Windsor Great Park, che considerano la loro "casa per sempre". Il trasloco è avvenuto durante le vacanze scolastiche di ottobre/novembre: l'intera famiglia ha lasciato la piccola Adelaide Cottage per spostarsi nella nuova abitazione, molto più grande, con ben otto camere da letto.

Peccato che l'arrivo del Principe e della Principessa di Galles non abbia reso troppo felici i vicini. Per consentire alla coppia di abitare a Forest Lodge insieme ai figli è infatti stato necessario applicare delle severissime misure di sicurezza. Nella dimora, infatti, è andato a vivere il futuro Re, insieme a ben tre potenziali eredi al trono. Garantire la sicurezza dei Principi è di fondamentale importanza, ma ciò disturba non poco il quieto vivere di chi abitava da tempo in quella zona.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, è stato istituito una sorta di "anello d'acciaio" intorno alla tenuta. Un cordone di almeno sei miglia arricchito di telecamere a circuito chiuso e cartelli di divieto d'accesso. Qualcosa di inconcepibile per le persone abituate a vivere serenamente in quel territorio. "Ci sentiamo intrappolati" , avrebbero dichiarato molti. La sicurezza, infatti, impedisce di passeggiare liberamente per il Windsor Great Park.

"Dicono che si possono usare altri cancelli, ma non si può perché non c'è posto dove parcheggiare" , si è lamentato un vicino. "Viviamo qui da 20 anni, è bellissimo. Sappiamo che hanno bisogno di privacy, ma è un vero peccato. Siamo completamente distrutti" .

"È un duro colpo, ma non cambieranno idea".

E, ancora:

William e Kate sarebbero stati informati del malcontento e ne sarebbero allarmati, anche se fonti vicine alla Famiglia Reale hanno categoricamente smentito.