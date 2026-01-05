Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra: cosa sta succedendo

Oltre 400 turisti sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da diversi giorni. Lo hanno dichiarato oggi all'Afp funzionari locali. "Abbiamo più di 400 turisti stranieri... i loro voli sono stati cancellati", ha dichiarato Yehya ben Afrar, vicegovernatore di Socotra responsabile della cultura e del turismo, mentre un rappresentante del governo ha riferito che 416 turisti sono sull'isola, tra cui oltre 60 russi.

86 italiani bloccati sull'isola

Tra di loro ci sono anche 86 cittadini italiani. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi, con diversi tour operator e non fanno dunque parte di un gruppo unico. L'Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora con i vari tour operator e con l'ambasciata a Riad, che è competente per lo Yemen, per agevolare il rientro. Sul sito Viaggiare Sicuri l'ultimo avviso pubblicato il 31 ottobre 2025 e ancora valido, la Farnesina ricorda che "è assolutamente sconsigliato, nell'attuale situazione, recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l'isola di Socotra". E per maggiori informazioni, si invita a consultare la sezione sicurezza della scheda del Paese, sempre su viaggiaresicuri.it.

Cosa sta succedendo in Yemen

Dal 2 gennaio la provincia yemenita di Hadramawt sta lanciando un'operazione per riprendere "pacificamente" il controllo delle basi militari dopo l'avanzata dei separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti. Salem Al-Khanbashi ha fatto l'annuncio poco dopo essere stato nominato a capo delle forze dello Scudo Nazionale sostenute dall'Arabia Saudita nella ricca provincia di Hadramawt, al confine con l'Arabia Saudita. "Questa operazione non è una dichiarazione di guerra, né un tentativo di aumentare le tensioni", ha affermato Khanbashi. "Questa operazione non prende di mira alcun gruppo politico o sociale, né i civili", ha aggiunto. L'avanzata delle forze secessioniste del Consiglio di transizione meridionale attraverso l'Hadramawt e la vicina Mahra, al confine con l'Oman, ha inasprito le tensioni tra Riyadh e Abu Dhabi, potenze rivali nelle aree governate dallo Yemen. Le ricche potenze del Golfo hanno costituito la spina dorsale di una coalizione militare volta a cacciare i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran dopo che questi ultimi hanno costretto il governo ad abbandonare la capitale Sanaa nel 2014 e hanno conquistato le zone più popolate dello Yemen. Dopo una brutale guerra civile durata un decennio, gli Houthi rimangono al loro posto e i sauditi e gli emiratini sostengono diverse fazioni nei territori controllati dal governo.

Il 2 gennaio, aerei da guerra sauditi hanno colpito le forze nel sud dello Yemen sostenute dagli Emirati Arabi Uniti. L’attacco segue un’operazione saudita volta a prendere il controllo dei campi del Consiglio di Transizione del Sud (Stc) nelle province di Hadramout e Mahra, al confine con l’Arabia Saudita. Il mese scorso l’Stc aveva occupato una regione ricca di petrolio, spingendo fuori le forze alleate dei sauditi e sostenute nella lotta contro gli Houthi. L’ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed al-Jaber, ha accusato il capo dell’Stc di aver impedito a una delegazione di mediazione saudita di atterrare ad Aden. Ahmed bin Breik, vice capo dell’Stc, ha dichiarato che le forze saudite si erano avvicinate ai campi, ma i separatisti si sono rifiutati di ritirarsi, provocando probabilmente i raid aerei. Salem al-Khanbashi, governatore di Hadramout scelto dal governo yemenita riconosciuto, ha definito l’operazione “pacifica” e preventiva, finalizzata a rimuovere armi e prevenire il caos nei campi. La coalizione saudita chiede il ritiro delle forze STC, ma i separatisti si rifiutano di consegnare armi e campi. Il ministero dei Trasporti yemenita affiliato all’Stc ha denunciato l’imposizione da parte dell’Arabia Saudita di controlli obbligatori per i voli da e verso Aden, con scalo a Jeddah, esprimendo "sgomento". Non ci sono conferme ufficiali da parte saudita.

Il 3 gennaio gli Emirati annunciato il ritiro delle truppe e i separatisti annunciano la Costituzione per la nazione indipendente del Sud. Il governo dello Yemen ha dichiarato di aver ripreso il controllo di Mukalla, il principale porto orientale e capitale della provincia di Hadramawt, dai separatisti del sud sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti che l'avevano conquistata il mese scorso.

La rapida crisi nello Yemen ha scatenato una grave faida tra le due potenze del Golfo e ha fratturato la coalizione di forze, guidata dal governo riconosciuto a livello internazionale, che sta combattendo il movimento Houthi sostenuto dall'Iran.