845 euro per gnocco fritto e tigelle in un chiosco a Modena: scoppia la polemica

Ascolta ora: "845 euro per gnocco fritto e tigelle in un chiosco a Modena: scoppia la polemica"

Non si aspettavano di ricevere un conto così salato per aver consumato un pasto a base di gnocchi fritti e tigelle in un chiosco di Modena: l'estate delle polemiche sui prezzi si arricchisce così di un nuovo episodio, segnalato dal gruppo di commensali a "Il Resto del Carlino".

Cosa è accaduto

Dopo una piacevole cena in compagnia, a cui partecipano in tutto 24 persone tra cui 13 adulti e 11 bambini, arriva il momento di pagare. La cifra riportata sulla ricevuta, tuttavia, lascia esterrefatti i commensali: 845 euro.

I presenti non ci stanno e protestano immediatamente con la titolare del chiosco, ritenendo inadeguato il prezzo applicato per quanto da loro consumato al tavolo. "Oltre allo gnocco e alle tigelle, c'era qualche tagliere, ma tutt'altro che ricco" , racconta al quotidiano uno dei clienti, "e soltanto per quanto riguarda il bere, cioè delle bottigliette d’acqua, delle bibite e qualche birra, abbiamo pagato 130 euro" . Escluse le bevande, quindi, il totale per il cibo risulta di 715 euro. "Insomma, un salasso" , prosegue, "quando ne siamo venuti a conoscenza, l’abbiamo fatto subito notare, perché ci sembrava un prezzo improponibile. Anche perché alcuni dei bambini che erano a tavola con noi sono molto piccoli e non mangiano di certo così tanto".

Dopo la discussione con la titolare del chiosco, i commensali riescono a raggiungere un accordo: la donna decide di applicare una riduzione di 260 euro sul totale calcolato in precedenza. "Il conto è stato diviso per tredici persone, escludendo chiaramente i bambini, quindi alla fine abbiamo pagato novanta euro a coppia" , precisa la cliente. Nonostante la riduzione fino a 585 euro, tuttavia, il costo di quella cena continua ad essere ritenuto eccessivo. "Per quanto mi riguarda, un prezzo esagerato per mangiare gnocco e tigelle in un chiosco" , aggiunge la donna. "Anche in quel momento, mi sono insospettita: non ho capito nemmeno perché non siamo arrivati a una cifra tonda: su che base ha fatto questo sconto? Continuo a pensare che sia un qualcosa di assurdo. Avvertirò la finanza dell’accaduto" , annuncia.

La replica della titolare

Di diversa opinione la titolare dell'esercizio commerciale, che si dice ancora basita per quanto accaduto. "Una scena del genere non mi è mai successa in sedici anni di attività" , commenta. "Sono arrivati alle 18 per prenotare gnocchi e tigelle, e alle 19.30 era tutto pronto per essere servito in tavola" , ricorda la titolare dell chiosco, "hanno mangiato di tutto e di più, senza limiti: questo significa che non ho portato tre o quattro tigelle a testa, ma molte di più, fino a che tutti non avevano la pancia piena. Il tutto, arricchito da numerosi taglieri di affettato, dodici in tutto. Senza dimenticarci poi del bere".