Sbranata da un pitbull in strada. Così è morta l'anziana a Pavia

È morta in modo terribile, a causa delle lacerazioni provocate dai morsi di un pitbull che l'aveva aggredita mentre stava camminando per strada a Corana, piccolo comune della provincia di Pavia: purtroppo al momento dell'arrivo sul posto dei soccorritori per la vittima, una donna di 84 anni, non c'era già più nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 21 ottobre in località Ghiaie di Corana: sono all'incirca le ore 10:30 quando scatta l'allarme e parte l'intervento degli uomini dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) verso Piazza della Chiesa. La ricostruzione delle esatte dinamiche della tragedia è ancora priva di dettagli, essendo le indagini dei carabinieri della compagnia di Voghera tuttora in corso.

Dalle prime informazioni circolate, pare che l'anziana stesse procedendo lungo via Vittorio Emanuele II al momento dell'aggressione. In quel momento il pitbull si trovava chiuso nel giardino interno di un'abitazione. A un certo punto un uomo, il padre del proprietario del cane, avrebbe aperto il cancelletto di casa per entrare nel cortile. È stato sufficiente un attimo di distrazione dell'anziano, che si stava recando in visita dal figlio e dai nipoti, a consentire al pitbull di trovare il varco giusto per fuggire dalla casa. L'animale è uscito in via Vittorio Emanuele II, mentre l'uomo si è lanciato al suo inseguimento per ricondurlo all'interno del cortile.

Per sua sventura, proprio in quel momento transitava l'84enne, che è stata aggredita improvvisamente dal cane: il pitbull si è avventato contro di lei aggredendola senza darle scampo: dopo esserle saltata addosso, il cane l'ha letteralmente dilaniata, provocandole profonde ferite e lacerazioni. L'anziano padre del proprietario dell'animale si è gettato sull'animale senza paura, combattendo contro di lui in ogni modo nel tentativo di fargli mollare la presa, colpendolo a mani nude. Purtroppo, nonostante il coraggio, l'uomo non ha potuto fare niente.

Sono risultati inutili anche i tentativi di salvarle la vita da parte dei soccorritori, giunti sul posto indicato dalla segnalazione, unitamente ai carabinieri della compagnia di Voghera, con un'ambulanza della Croce Rossa e con un'auto medica dotata di rianimatore: per l'84enne, che aveva perso molto sangue a causa delle lesioni subite nell'attacco dell'animale, non c'era più nulla da fare. Le indagini sul caso sono affidate agli uomini dell'Arma: il pitbull sarà ora valutato dal servizio veterinario dell'Ats di Pavia.