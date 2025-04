Abusi sessuali su minori, arrestato parroco nel Bresciano

Ascolta ora 00:00 00:00

I carabinieri di Verolanuova, in provincia di Brescia, hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari per un prete 48enne, don Ciro Panigara, ritenuto presunto responsabile di violenze sessuali aggravate. Le indagini hanno accertato che il sacerdote, parroco di due comuni della provincia bresciana, "posto in essere numerose condotte di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori, che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali". Insomma, secondo gli inquirenti quello che scatenò la denuncia non sarebbe stato l'unico episodio.

Com'è partita l'indagine

Classe 1977, ordinato nel 2004, don Ciro aveva rassegnato le dimissioni all'inizio di gennaio come parroco di San Paolo, nella Bassa, su richiesta della diocesi bresciana dopo che un ragazzino che frequentava l'oratorio e la parrocchia aveva raccontato a un'educatrice delle attenzioni ricevute dal sacerdote. Oltre a quell'episodio al sacerdote vengono contestati episodi tra il 2011 a il 2013, quando era parroco ad Adro, in Franciacorta, sempre in provincia di Brescia. Tutte le presunte vittime erano minorenni e avrebbero svolto attività parrocchiali.

L'annuncio del vescovo a gennaio

"Sono emerse situazioni ed elementi di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l’esperienza nella comunità parrocchiale", aveva scritto il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, in una lettera che era

stata letta in chiesa. "Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi fedeli è comprensibile - aveva aggiunto -. Il parroco ha rimesso il mandato per poter proseguire con più libertà il suo cammino personale".