Addio a Francesco Canella, fondatore e presidente dei supermercati Alì

È venuto a mancare all'età di 92 anni Francesco Canella, fondatore nonché presidente del celebre gruppo di supermercati Alì: l'imprenditore, che da qualche giorno si trovava in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è spirato intorno alle alle 21.30 di ieri, martedì 30 gennaio.

L'annuncio è stato dato dai suoi familiari con una nota. "La famiglia Canella, con profondo dolore e commozione, annuncia la morte di Francesco Canella, fondatore del Gruppo Alì e punto di riferimento del mondo economico del Veneto" , si legge nel breve comunicato. "Francesco, 92 anni, è spirato circondato dall’affetto della moglie Rossella, compagna di una vita, degli amati figli Marco e Gianni, i nipoti Davide, Elisa e Agata, i fratelli Pietro e Settimo e i nipoti tutti".

Nel discorso di commiato i congiunti dell'imprenditore hanno voluto inserire anche la frase da lui pronunciata in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte dell'Università degli studi di Padova, in grado di riassumere il suo spirito di imprenditore e la passione per il proprio lavoro: "Mi auguro che il mio esempio di vita possa essere d’aiuto a tutti quei giovani che credono nel futuro della nostra bella Italia. Bisogna mettersi sempre in gioco, affrontando le difficoltà con coraggio, lavorando con passione senza perdere mai l’entusiasmo e la voglia di fare e di innovare".

Francesco Canella, che aveva compiuto 92 anni lo scorso 28 dicembre, era nato da una famiglia di contadini a Veggiano, in provincia di Padova. Da garzone presso lo spaccio Onarmo in Via Altinate è riuscito negli anni a diventare uno degli imprenditori più conosciuti nel panorama della grande distribuzione del Nordest.

Era il 20 ottobre del 1971 quando l'imprenditore inaugurò il primo supermercato Alì in via Curzola a Padova, introducendo per la prima volta nel nostro Paese il banco gastronomia servito. Vent'anni più tardi, nel 1991, aprì il primo centro commerciale, ovvero l’Alìper, ad Abano Terme. La crescita esponenziale del numero dei punti vendita lo portò ad ampliarsi, oltre che in tutta la regione Veneto, anche in Emilia Romagna, dove "sfidò" anche Coop aprendo un punto vendita nel centro di Bologna. Ad oggi il gruppo Alì, acronimo di "alimentari", consta di 11 supermercati e oltre 4mila punti vendita distribuiti tra Veneto ed Emilia.

Le esequie dovrebbero svolgersi nella giornata di venerdì 2 febbraio, anche se i familiari stanno ancora decidendo se optare per il Duomo o per la Basilica di Santa Giustina, più capiente.