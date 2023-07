Aeroporto di Catania, c'è una data per la riapertura: "Da agosto piena operatività"

Si torna alla normalità all’aeroporto Fontanarossa di Catania, dopo il rogo che lo aveva colpito lo scorso 16 luglio, costringendolo alla chiusura. " Da domani l'operatività passerà da otto a dieci voli all'ora, cinque partenze e cinque arrivi, mentre da martedì primo agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, si potrà arrivare fino a quattordici ”, ha annunciato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani al termine di una riunione da lui presieduta. In videocollegamento era presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha assicurato tutto il supporto possibile per il rapido ritorno alla normalità dello scalo etneo

Qualche giorno dopo, non appena termineranno le operazioni di bonifica e verrà ripristinato il terminal A, si tornerà alla piena operatività. Dunque, buone notizie per i vacanzieri che nei giorni scorsi erano stati dirottati negli altri due scali siciliani di Palermo e Trapani e poi trasferiti nella Sicilia orientale con una serie di treni speciali gratuiti. Per loro, i disagi, specie nelle prime ore dopo la chiusura dello scalo Fontanarossa, erano stati molti e difficilmente gestibili, proprio perché in alta stagione, quando l'Isola è scelta come meta da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. A farne le spese era stato l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, che aveva dovuto fronteggiare fino a 90 tratte in più al giorno.