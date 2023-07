Aeroporto di Catania, slitta la riapertura del Terminal A dopo l'incendio

Il Terminal A dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, interessato dal terribile incendio verificatosi nella notte dello scorso 16 luglio, avrebbe dovuto essere riaperto oggi. Purtroppo, come comunicato stamani dalle autorità locali, ciò non sarà possibile e la riapertura è slittata per consentire le operazioni di bonifica e non solo.

L'incendio nella notte

Le fiamme sono divampate alle 23:29 di domenica 16 luglio, e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore. Il rogo ha interessato la zona di aeroporto riservata agli arrivi, mettendo in fuga le persone presenti. Ingente il numero di vigili del fuoco presenti per spegnere l'incendio. Molti dei voli sono stati dirottati su altri aeroporti per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tanti i voli cancellati, ben sette gli aerei rimasti fermi al Vincenzo Bellini di Catania. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, tutto sarebbe partito dall'area riservata ai gate, con fumo denso che ha invaso l'aerostazione e fiamme.

Spento il rogo e messa in sicurezza l'area, si è poi provveduto a ripristinare alcuni voli, con la riapertura graduale del Terminal C. " Sac si è attivata per rendere immediatamente operativo il Terminal C, in accordo con Enac, e garantire così alcune partenze, cercando di ridurre i disagi ai nostri utenti ", ha dichiarato l'amministratore delegato della Sac Nico Torrisi. " I danni al Terminal A, ripetiamo, sono stati marginali e stiamo tentando di ripristinare tutto il prima possibile ".

Slitta la riapertura

Il Terminal A avrebbe dovuto essere riaperto nella giornata di oggi, mercoledì 19 luglio, intorno alle ore 14. Per via di ulteriori approfondimenti investigativi, però, è stato deciso di aspettare ancora. In una nota del Comando provinciale viene infatti spiegato che nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo all'aeroporto Fontanarossa di Catania insieme ai colleghi del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia. Il sopralluogo ha convinto gli addetti alle indagini a procedere con ulteriori accertamenti tecnici e strumentali, motivo per il quale è stato deciso di far slittare l'apertura del terminal. " Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac ", fanno sapere dal Comando provinciale.

Ci sarà dunque ancora da attendere prima che l'aeroporto di Catania torni in piena funzione. Al momento l'aerostazione lavora con gradualità, con partenze e arrivi contingentati due per ora. Per aiutare i passeggeri e provocare meno disagi possibili, Sac, la società di gestione, ha messo a disposizione dei bus navetta per permettere alle persone di raggiungere lo scalo aereo alternativo a Catania.