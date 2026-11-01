Aggredisce anziana e le strappa i lobi per rubare gli orecchini d’oro, rapina choc a Piacenza: tunisino in manette

Non si è fatto alcuno scrupolo a strappare le orecchie alla sua vittima pur di entrare in possesso di una coppia di preziosi pendenti d’oro del valore di circa 2.500 euro: il responsabile, un tunisino di 29 anni già noto alle forze dell’ordine, è finito nuovamente in manette.

I fatti, stando a quanto riferito dalle autorità, si sono verificati in pieno giorno, mentre la vittima stava percorrendo il frequentatissimo viale Dante. Dopo aver pedinato l’anziana, con un cappuccio calato sul volto nel tentativo di nascondere la propria identità, il nordafricano si è avventato su di lei, aggredendola alle spalle e cogliendola del tutto impreparata. L’obiettivo dell’agguato erano i monili che la vittima indossava: un paio di orecchini d’oro dal valore complessivo stimato in 2.500 euro. Afferrati i pendenti, lo straniero li ha strappati con violenza, lacerando così i lobi dell’anziana, e si è dato alla fuga.

Il cerchio intorno al presunto responsabile si è chiuso dopo qualche giorno grazie alle indagini svolte dagli uomini della Squadra Mobile della Questura piacentina. A risultare decisiva nell’identificazione del 29enne tunisino è stata l’analisi minuziosa dei filmati estrapolati dai circuiti di videosorveglianza urbana installati nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. Sulla base del quadro indiziario raccolto dagli inquirenti, il giudice per le indagini preliminari ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita su disposizione della locale procura della repubblica nella giornata di sabato 30 ottobre.

Il destinatario del provvedimento è finito dietro le sbarre, anche se per lui non si tratta di una novità. Nella sua fedina penale figurano infatti numerosi precedenti specifici e procedimenti pendenti per una lunga serie di reati contro il patrimonio e la persona: dai furti aggravati e in abitazione alle rapine, passando per estorsioni, episodi di violenza, lesioni personali, ricettazione, fino ad arrivare a violazioni in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.