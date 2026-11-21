Gli studenti che occupavano il liceo Vittorio Veneto avevano chiesto al preside di aggiustare gli armadietti della palestra. Il preside ha detto sì. Hanno chiesto di portare da 15 a 27 i posti nei progetti pomeridiani. Sì anche a quello. Una festa di fine anno? Va bene. Alla quarta richiesta, una settimana di cogestione (dopo l’occupazione finita ieri), a gennaio, Stefano Monteleone, il suddetto preside, ha osato avanzarne una sua. Visto che ci siamo messi d’accordo praticamente su tutto, si può tornare a fare lezione? E dopo, solo dopo, parleremo di autogestione? Davanti al «ni» la trattativa si è fatta complicata. Consultazione interna, sondaggio: 6 studenti su 10 hanno risposto: non se ne parla neanche, occupiamo fino a venerdì. A complicare la già delicata trattativa ci si è messo anche un gruppetto di genitori (quanti e chi non lo sanno neppure al Vittorio Veneto dove il Consiglio di istituto era all’oscuro), schierati con i pargoli e contro il preside e il suo tono «intimidatorio e autoritario».Il quale preside poi nel pomeriggio ha fatto un giro a scuola. E ha scritto di aver trovato solo tornei di calcetto e gare di PlayStation. Magari troverà qualche collega che gli rifila pure il consiglio: «E lasciamoli sfogare».