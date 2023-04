Aggredita e derubata da quattro malviventi: 18enne finisce in ospedale con ferite alla testa

Un vero e proprio agguato quello andato in scena nella tarda serata di ieri a Napoli, che poteva costare caro alla vittima, una 18enne finita in ospedale con ferite alle braccia e alla testa. Quattro malviventi hanno sorpreso la ragazza mentre passeggiava in via Carlo De Marco, uno dei tanti vicoli ciechi della zona compresa tra i quartieri di San Carlo all’Arena e dei Ponti Rossi. I ladri hanno trascinato la donna a terra per strapparle la borsa dalle spalle provocandole, oltre a un forte spavento, escoriazioni in più parti del corpo.

Come riporta il quotidiano Fanpage, è stata la stessa 18enne a raccontare la brutta avventura alle forze dell’ordine, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. La giovane se la caverà con sette giorni di riposo dopo le cure dello staff medico, ma è ancora sotto choc per l’aggressione subita. Il referto medico parla di “trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoi capelluto” .

Secondo la sua testimonianza i quattro avrebbero agito intorno alle ore 22 quando la 18enne stava tornando nella propria abitazione. I malviventi l’hanno prima bloccata e poi hanno cercato di sfilarle la borsa. Di fronte alla resistenza della ragazza, i ladri sono andati oltre, scaraventandola a terra e trascinandola sull’asfalto fino a quando non ha ceduto la tracolla. Poi, i criminali si sono dati alla fuga.

Sul posto, allertati dalla 18enne, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, i quali hanno prestato i primi soccorsi, chiamando il 118. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per scoprire l’identità degli autori del furto e dell’aggressione. La donna non è riuscita a fornire dettagli utili all’identificazione dei ladri. Ora gli inquirenti vaglieranno le immagini delle telecamere di sicurezza posizione lungo via Carlo De Marco, con la speranza di individuare i volti dei malviventi.